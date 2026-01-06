Як поводитися на дорозі під час туману? У поліції дали поради водіям та пішоходам

Патрульні поліцейські оприлюднили поради для водіїв і пішоходів щодо безпечної поведінки на дорозі в умовах туману. Правоохоронці закликають учасників руху бути максимально уважними та обережними. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Патрульні поліцейські підготували для вас поради, адже таке атмосферне явище може завдати клопоту як водіям, так і пішоходам. Насамперед учасники дорожнього руху під час ускладнення погодних умов мають бути максимально уважними та обережними – йдеться у дописі.

У поліції наголошують, що під час туману водіям варто відмовитися від ризикованих маневрів і швидкісної їзди. Також рекомендують знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів і дитячих установ, збільшувати дистанцію між автомобілями та користуватися засобами пасивної безпеки.

За наявності протитуманних фар їх слід вмикати разом із ближнім світлом. Під час зупинки автомобіля необхідно обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам радять бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника. А у темну пору доби на погано освітлених ділянках слід використовувати світлоповертаючі елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв.

Патрульна поліція наголошує, що дотримання цих правил допоможе зменшити ризик дорожньо-транспортних пригод під час ускладнених погодних умов.

Нагадаємо

В Україні визначено 545 "критичних перехресть", де світлофори працюють безперебійно навіть під час відключень електроенергії. За період з 1 жовтня до 7 листопада кількість ДТП із потерпілими зменшилася на 7,2%.