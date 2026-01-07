$42.560.14
Из-за атаки рф обесточивания в Днепропетровской области, Одесская область до сих пор с ограничениями, от непогоды перебои со светом в 2 областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Ночью россия атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, что привело к значительным обесточиваниям. В Одесской области продолжаются сетевые ограничения, а в Киевской и Закарпатской областях есть обесточивания из-за непогоды.

Из-за атаки рф обесточивания в Днепропетровской области, Одесская область до сих пор с ограничениями, от непогоды перебои со светом в 2 областях - Минэнерго

рф ночью атаковала энергетику на Днепропетровщине, где из-за этого значительные обесточивания, на Одесщине до сих пор ограничения, по стране графики, но постепенно становится лучше в части регионов с наихудшей ситуацией, от непогоды без света жители в двух областях, сообщили в Минэнерго и Укрэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"По состоянию на утро 7 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных российских ударов, однако контролируемой. Этой ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители", - сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что "в результате ночной массированной дроновой атаки на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Днепропетровской области".

Как указано, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

После проведения восстановительных работ, как сообщается, "полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич, который подвергся атаке накануне". "Город снова со светом", - отметили в ведомстве.

Славутич полностью со светом через два дня после атаки рф - ОВА07.01.26, 08:42 • 2406 просмотров

Отключения

"Из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак, оператор системы распределения продолжает применять сетевые ограничения в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются", - указали в Минэнерго.

"В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в Минэнерго.

В Укрэнерго при этом указали, что "в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей".

В то же время в Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии возросло, и призвали перенести пользование мощными электроприборами на период после 23:00.

Непогода

"В результате неблагоприятных погодных условий на утро есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - указали в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, налипание мокрого снега) на утро полностью или частично был обесточен 21 населенный пункт в Закарпатской области.

Юлия Шрамко

