Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях - Міненерго

рф уночі атакувала енергетику на Дніпропетровщині, де через це значні знеструмлення, на Одещині досі обмеження, по країні графіки, але поступово стає краще у частині регіонів з найгіршою ситуацією, від негоди без світла жителі у двох областях, повідомили у Міненерго та Укренерго, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Станом на ранок 7 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські удари, проте контрольованою. Цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі", - повідомили в Міненерго.

В Укренерго уточнили, що "внаслідок нічної масованої дронової атаки на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області".

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Після проведення відновлювальних робіт, як повідомляється, "повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні". "Місто знову зі світлом", - зазначили у відомстві.

Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА

Відключення

"Через пошкодження, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають", - вказали у Міненерго.

"У частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", - наголосили у Міненерго.

В Укренерго при цьому вказали, що "внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів".

Водночас в Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зросло, і закликали перенести користування потужними електроприладами на період після 23:00.

Негода

"Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - вказали у Міненерго.

В Укренерго уточнили, що через несприятливі погодні умови (сильний сніг, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області.