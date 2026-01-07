Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях - Міненерго

$42.560.14
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 9726 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 10640 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 11198 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 27037 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50254 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 138121 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 213683 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82852 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90436 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Популярнi новини
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 11200 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 25372 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 30583 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 4922 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 19779 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 58694 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 96195 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 14:05 • 182705 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 124149 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
5 січня, 09:07 • 180299 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Венесуела
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 32972 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 52771 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 95684 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 87528 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 82226 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Вночі Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, що призвело до значних знеструмлень. В Одеській області продовжуються мережеві обмеження, а в Київській та Закарпатській областях є знеструмлення через негоду.

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях - Міненерго

рф уночі атакувала енергетику на Дніпропетровщині, де через це значні знеструмлення, на Одещині досі обмеження, по країні графіки, але поступово стає краще у частині регіонів з найгіршою ситуацією, від негоди без світла жителі у двох областях, повідомили у Міненерго та Укренерго, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Станом на ранок 7 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські удари, проте контрольованою. Цієї ночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі", - повідомили в Міненерго.

В Укренерго уточнили, що "внаслідок нічної масованої дронової атаки на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області".

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Після проведення відновлювальних робіт, як повідомляється, "повністю відновлено електропостачання у місті Славутич, яке зазнало атаки напередодні". "Місто знову зі світлом", - зазначили у відомстві.

Славутич повністю зі світлом через два дні після атаки рф - ОВА07.01.26, 08:42 • 2408 переглядiв

Відключення

"Через пошкодження, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають", - вказали у Міненерго.

"У частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", - наголосили у Міненерго.

В Укренерго при цьому вказали, що "внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів".

Водночас в Укренерго зазначили, що споживання електроенергії зросло, і закликали перенести користування потужними електроприладами на період після 23:00.

Негода

"Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - вказали у Міненерго.

В Укренерго уточнили, що через несприятливі погодні умови (сильний сніг, налипання мокрого снігу) на ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області.

Юлія Шрамко

Суспільство Війна в Україні Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Сніг в Україні
Електроенергія
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна