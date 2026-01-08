Исчезает связь или интернет: украинцев призвали сообщать о проблеме в Дії
Киев • УНН
Минцифры призывает украинцев сообщать о проблемах со связью или интернетом через приложение Дія. За год работы сервиса почти 130 000 украинцев отправили заявки, помогая выявить проблемные участки.
Исчезает связь или интернет — в Минцифры призвали сообщать о проблеме в Дії, передает УНН.
Не можете дозвониться до родных или не загружаются страницы в браузере? За несколько кликов сообщайте о проблемах со связью в Дие. За год работы сервиса почти 130 000 украинцев отправили заявки и помогли выявить проблемные участки
Как сообщить о проблеме со связью в Дії:
- Откройте приложение Дія и на главном экране нажмите «Отсутствует связь».
- Предоставьте одноразовый доступ к геолокации.
- Выберите оператора и уточните, что не работает: интернет, звонки или оба варианта.
- Укажите, где нет связи — в помещении или на улице.
Нет интернета? Заранее загрузите Карту региона в разделе "Незламність". Заполняйте заявку, а когда интернет вернется, она отправится автоматически
