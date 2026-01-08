Исчезает связь или интернет: украинцев призвали сообщать о проблеме в Дії

$42.720.15
49.920.12
ukenru
11:03 • 1040 просмотра
Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 5172 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 2630 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
09:50 • 16705 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 37886 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 31154 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 33517 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 42084 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 43872 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 32737 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.9м/с
91%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 30653 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 17226 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 19068 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 17730 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 13399 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 51041 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 55913 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 58982 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 98735 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 135784 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Алексей Белошицкий
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Днепр
Запорожская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 13541 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 28207 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 54542 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 73857 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 115632 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Исчезает связь или интернет: украинцев призвали сообщать о проблеме в Дії

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Минцифры призывает украинцев сообщать о проблемах со связью или интернетом через приложение Дія. За год работы сервиса почти 130 000 украинцев отправили заявки, помогая выявить проблемные участки.

Исчезает связь или интернет: украинцев призвали сообщать о проблеме в Дії

Исчезает связь или интернет — в Минцифры призвали сообщать о проблеме в Дії, передает УНН.

Не можете дозвониться до родных или не загружаются страницы в браузере? За несколько кликов сообщайте о проблемах со связью в Дие. За год работы сервиса почти 130 000 украинцев отправили заявки и помогли выявить проблемные участки 

- говорится в сообщении.

Как сообщить о проблеме со связью в Дії:

  1. Откройте приложение Дія и на главном экране нажмите «Отсутствует связь».
    1. Предоставьте одноразовый доступ к геолокации.
      1. Выберите оператора и уточните, что не работает: интернет, звонки или оба варианта.
        1. Укажите, где нет связи — в помещении или на улице.

          Нет интернета? Заранее загрузите Карту региона в разделе "Незламність". Заполняйте заявку, а когда интернет вернется, она отправится автоматически 

          - говорится в сообщении.

          xPON или Starlink: энергонезависимый интернет станет обязательным в Пунктах несокрушимости24.12.25, 15:40 • 2232 просмотра

          Антонина Туманова

          ОбществоТехнологии
          Графики отключений электроэнергии
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Украина