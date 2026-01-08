Зникає звʼязок чи інтернет: українців закликали повідомляти про проблему в Дії
Київ • УНН
Мінцифри закликає українців повідомляти про проблеми зі зв'язком або інтернетом через застосунок Дія. За рік роботи сервісу майже 130 000 українців надіслали заявки, допомагаючи виявити проблемні ділянки.
Зникає звʼязок чи інтернет — у Мінцифри закликали повідомляти про проблему в Дії, передає УНН.
Не можете додзвонитися до рідних чи не вантажаться сторінки в браузері? За кілька кліків повідомляйте про проблеми зі звʼязком у Дії. За рік роботи сервісу майже 130 000 українців надіслали заявки та допомогли виявити проблемні ділянки
Як повідомити про проблему зі звʼязком у Дії:
- Відкрийте застосунок Дія і на головному екрані натисніть Відсутній звʼязок.
- Надайте одноразовий доступ до геолокації.
- Виберіть оператора та уточніть, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидва варіанти.
- Вкажіть, де немає зв’язку — у приміщенні чи на вулиці.
Немає інтернету? Завчасно завантажте Мапу регіону в розділі Незламність. Заповнюйте заявку, а коли інтернет повернеться вона відправиться автоматично
