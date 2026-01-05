Экстренные отключения света на левом берегу Киева отменены
Киев • УНН
Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений. Экстренные отключения были введены после массированного обстрела столицы 27 декабря.
Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева этой ночью возвращаются к графикам отключений. Об этом сообщил ДТЭК в Телеграм в понедельник вечером, пишет УНН.
Подробности
"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены", – говорится в информации.
Согласно графикам, на 6 января в Киеве запланированы отключения в 1-2 очереди.
Как сообщалось, экстренные отключения на левом берегу Киева были введены после масштабного обстрела столицы ночью и утром 27 декабря.
ДТЭК напомнил, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и командами "Укрэнерго".
Напомним
6 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.