Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано
Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень. Екстрені відключення були введені після масованого обстрілу столиці 27 грудня.
Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва цієї ночі повертаються до графіків відключень. Про це повідомив ДТЕК в Телеграм у понеділок ввечері, пише УНН.
Деталі
"Лівий берег Києва: екстрені відключення скасовано", – йдеться в інформації.
Згідно з графіками, на 6 січня в Києві заплановані відключення в 1-2 черги.
Як повідомлялося, екстрені відключення на лівому березі Києва було введено після масштабного обстрілу столиці вночі та зранку 27 грудня.
ДТЕК нагадав, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд "Укренерго".
Нагадаємо
6 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.