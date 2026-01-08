$42.720.15
17:08 • 5764 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 11645 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 16057 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 20907 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 15719 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 13902 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 11799 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17154 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13282 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 50246 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Чтобы была возможность оставить людей дома: Зеленский анонсировал решение по работе некритических учреждений во время непогоды

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Владимир Зеленский договорился с Премьер-министром о подготовке решения, которое позволит некритическим учреждениям оставить работников дома во время непогоды. Также будут определены параметры работы школ в таких условиях.

Чтобы была возможность оставить людей дома: Зеленский анонсировал решение по работе некритических учреждений во время непогоды

Правительство подготовит решение, чтобы на время непогоды обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что в разных регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб.

Договорились с Премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, в эти дни, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома 

- сообщил Глава государства.

Также, по его словам, во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей. 

Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше08.01.26, 13:03

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
