Чтобы была возможность оставить людей дома: Зеленский анонсировал решение по работе некритических учреждений во время непогоды

Правительство подготовит решение, чтобы на время непогоды обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что в разных регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб.

Договорились с Премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, в эти дни, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома - сообщил Глава государства.

Также, по его словам, во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей.

