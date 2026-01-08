Чтобы была возможность оставить людей дома: Зеленский анонсировал решение по работе некритических учреждений во время непогоды
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский договорился с Премьер-министром о подготовке решения, которое позволит некритическим учреждениям оставить работников дома во время непогоды. Также будут определены параметры работы школ в таких условиях.
Правительство подготовит решение, чтобы на время непогоды обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что в разных регионах значительно ухудшились погодные условия – много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб.
Договорились с Премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение – на время таких погодных условий, в эти дни, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставить людей дома
Также, по его словам, во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующей.
