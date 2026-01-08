Щоб була можливість залишити людей вдома: Зеленський анонсував рішення щодо роботи некритичних установ під час негоди
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський домовився з Прем'єр-міністром про підготовку рішення, яке дозволить некритичним установам залишити працівників вдома під час негоди. Також будуть визначені параметри роботи шкіл у таких умовах.
Уряд підготує рішення, щоб на час негоди забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що у різних регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб.
Домовилися з Прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома
Також, за його словами, у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному.
Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі08.01.26, 13:03 • 5520 переглядiв