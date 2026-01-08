Щоб була можливість залишити людей вдома: Зеленський анонсував рішення щодо роботи некритичних установ під час негоди

Уряд підготує рішення, щоб на час негоди забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що у різних регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб.

Домовилися з Прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома - повідомив Глава держави.

Також, за його словами, у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному.

