Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
14:11 • 11955 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 16359 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 21213 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 15911 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13973 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 11855 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17191 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13314 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50351 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Графіки відключень електроенергії
УНН Lite
Щоб була можливість залишити людей вдома: Зеленський анонсував рішення щодо роботи некритичних установ під час негоди

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Президент Володимир Зеленський домовився з Прем'єр-міністром про підготовку рішення, яке дозволить некритичним установам залишити працівників вдома під час негоди. Також будуть визначені параметри роботи шкіл у таких умовах.

Уряд підготує рішення, щоб на час негоди забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що у різних регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб.

Домовилися з Прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома 

- повідомив Глава держави.

Також, за його словами, у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. 

Хуртовина в Україні: заборона на рух вантажівок розширилася, на заході за ніч випало до 15 см снігу і негода рухається далі08.01.26, 13:03 • 5520 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
