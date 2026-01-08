$42.720.15
49.920.12
Эксклюзив
14:11 • 1866 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 4444 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 8662 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
13:23 • 7662 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 8446 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 8876 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15215 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12357 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47190 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37346 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Киевлян просят подготовиться к похолоданию и обстрелам: озвучены рекомендации

Киев • УНН

 • 102 просмотра

КГГА призывает киевлян и гостей столицы заблаговременно позаботиться о безопасности из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы. Коммунальные службы уже работают в усиленном режиме, подготовлено 69 мобильных котельных.

Киевлян просят подготовиться к похолоданию и обстрелам: озвучены рекомендации

Жителей Киева и гостей столицы просят заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Подробности

В городской государственной администрации отметили, что коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

В то же время жилищным организациям дали рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов.

Кроме того, к работе подготовили 69 мобильных котельных.

При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов

 - говорится в сообщении.

Также киевлянам и гостям столицы рекомендуется:

  • проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;
    • позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних питомцев;
      • сделать запас питьевой, технической воды и еды длительного хранения, не требующей электроэнергии для приготовления;
        • по возможности стоит утеплить жилище: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.

          Напомним

          В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.

          Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.

          Позже в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет 200 тысячам семей на Днепропетровщине. Но около 600 тысяч семей области все еще остаются без электроснабжения.

          Евгений Устименко

