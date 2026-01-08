Киевлян просят подготовиться к похолоданию и обстрелам: озвучены рекомендации
Киев • УНН
КГГА призывает киевлян и гостей столицы заблаговременно позаботиться о безопасности из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы. Коммунальные службы уже работают в усиленном режиме, подготовлено 69 мобильных котельных.
Жителей Киева и гостей столицы просят заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
В городской государственной администрации отметили, что коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.
В то же время жилищным организациям дали рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов.
Кроме того, к работе подготовили 69 мобильных котельных.
При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов
Также киевлянам и гостям столицы рекомендуется:
- проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;
- позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних питомцев;
- сделать запас питьевой, технической воды и еды длительного хранения, не требующей электроэнергии для приготовления;
- по возможности стоит утеплить жилище: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.
Напомним
В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области большинство потребителей остались без света и водоснабжения.
Мэр Днепра Борис Филатов объявил о введении в городе чрезвычайной ситуации национального уровня.
Позже в ДТЭК сообщили, что энергетики вернули свет 200 тысячам семей на Днепропетровщине. Но около 600 тысяч семей области все еще остаются без электроснабжения.