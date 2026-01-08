Киян просять підготуватися до похолодання та обстрілів: озвучені рекомендації
Київ • УНН
КМДА закликає киян та гостей столиці завчасно подбати про безпеку через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми. Комунальні служби вже працюють у посиленому режимі, підготовлено 69 мобільних котелень.
Жителів Києва і гостей столиці просять завчасно подбати про власну безпеку та комфорт через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
У міській державній адміністрації зазначили, що комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.
Водночас житловим організаціям надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів.
Крім того, до роботу підготували 69 мобільних котелень.
За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів
Також киянам і гостям столиці рекомендується:
- перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;
- подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;
- зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування;
- за можливості варто утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.
Пізніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повернули світло повернули світло 200 тисячам родин на Дніпропетровщині. Але близько 600 тисяч родин області все ще залишаються без електропостачання.