Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 69652 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Киян просять підготуватися до похолодання та обстрілів: озвучені рекомендації

Київ • УНН

 • 38 перегляди

КМДА закликає киян та гостей столиці завчасно подбати про безпеку через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми. Комунальні служби вже працюють у посиленому режимі, підготовлено 69 мобільних котелень.

Киян просять підготуватися до похолодання та обстрілів: озвучені рекомендації

Жителів Києва і гостей столиці просять завчасно подбати про власну безпеку та комфорт через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

У міській державній адміністрації зазначили, що комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Водночас житловим організаціям надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів.

Крім того, до роботу підготували 69 мобільних котелень.

За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів

 - йдеться в повідомленні.

Також киянам і гостям столиці рекомендується:

  • перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;
    • подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;
      • зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування;
        • за можливості варто утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

          Нагадаємо

          Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.

          Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив про запровадження у місті надзвичайної ситуації національного рівня.

          Пізніше у ДТЕК повідомили, що енергетики повернули світло повернули світло 200 тисячам родин на Дніпропетровщині. Але близько 600 тисяч родин області все ще залишаються без електропостачання.

          Євген Устименко

          СуспільствоКиїв
          Морози в Україні
          Тварини
          Техніка
          Графіки відключень електроенергії
          Енергетика
          Опалення
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Дніпропетровська область
          Запорізька область
          Київська міська державна адміністрація
          Дніпро (місто)
          ДТЕК
          Київ