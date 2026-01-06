$42.420.13
Графики отключения света охватят всю Украину 7 января

Киев • УНН

 • 540 просмотра

7 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Графики отключения света охватят всю Украину 7 января

Завтра графики отключения света будут действовать по всей Украине, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

 - резюмировали в компании.

Антонина Туманова

