Графики отключения света охватят всю Украину 7 января
Киев • УНН
7 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Завтра графики отключения света будут действовать по всей Украине, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 7 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
