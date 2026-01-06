Графіки відключення світла охоплять всю Україну 7 січня
Київ • УНН
7 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
Завтра графіки відключення світла діятимуть по всій Україні, передає УНН із посіланням на Укренерго.
Завтра, 7 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В Укренерго зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
