Графіки відключення світла охоплять всю Україну 7 січня

Завтра графіки відключення світла діятимуть по всій Україні, передає УНН із посіланням на Укренерго.

Завтра, 7 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в компанії.

