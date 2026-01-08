Оккупанты обстреляли кафе в Херсоне: двое погибших, трое раненых
Киев • УНН
8 января 2026 года российские военные обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего два человека погибли и трое получили ранения. Начато досудебное расследование по факту военного преступления.
Российские войска обстреляли кафе в Херсоне, есть погибшие и раненые, сообщили в четверг в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, "8 января 2026 года около 12:20 военными рф путем артиллерийского обстрела было поражено одно из помещений кафе в Херсоне".
"По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сегодня глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько сообщал в Telegram, что утром российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона.
Также Шанько в полдень сообщал, что "Центральный район города частично без электроснабжения". И что специалисты-энергетики уже выясняют причины аварийного отключения.
