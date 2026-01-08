Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених
Київ • УНН
8 січня 2026 року російські військові обстріляли кафе в Херсоні, внаслідок чого двоє людей загинули та троє отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Російські війська обстріляли кафе у Херсоні, є загиблі та поранені, повідомили у четвер у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, "8 січня 2026 року близько 12:20 військовими рф шляхом артилерійського обстрілу було уражено одне з приміщень кафе у Херсоні".
"За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше сьогодні голова Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв у Telegram, що зранку російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.
Також Шанько опівдні повідомляв, що "Центральний район міста частково без електропостачання". І що фахівці-енергетики вже з'ясовують причини аварійного відключення.
