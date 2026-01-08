$42.720.15
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 3504 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 11095 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 8628 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 43546 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 35178 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 36680 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44314 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45430 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33810 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених

Київ • УНН

 • 94 перегляди

8 січня 2026 року російські військові обстріляли кафе в Херсоні, внаслідок чого двоє людей загинули та троє отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: двоє загиблих, троє поранених

Російські війська обстріляли кафе у Херсоні, є загиблі та поранені, повідомили у четвер у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, "8 січня 2026 року близько 12:20 військовими рф шляхом артилерійського обстрілу було уражено одне з приміщень кафе у Херсоні".

"За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше сьогодні голова Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв у Telegram, що зранку російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.

Також Шанько опівдні повідомляв, що "Центральний район міста частково без електропостачання". І що фахівці-енергетики вже з'ясовують причини аварійного відключення.

Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, є постраждалі05.01.26, 12:28 • 3409 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Херсон