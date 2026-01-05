Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, є постраждалі
Київ • УНН
Близько 11:00 російські військові обстріляли лікарню в Херсоні. 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця отримали вибухові травми та уламкові поранення.
Російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, відомо про двох постраждалих, одна з них - медик, повідомили в Херсонській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Орієнтовно об 11:00 російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця дістали вибухові травми та уламкові поранення
Як уточнили у Херсонській МВА, в момент ворожого обстрілу постраждала медпрацівниця "перебувала в приміщенні".
Постраждалим, як зазначили в ОВА, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 405.01.26, 08:08 • 3256 переглядiв