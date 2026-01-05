Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, є постраждалі

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
09:07 • 17449 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 32295 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 59831 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 73769 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 56438 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 62413 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62421 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65296 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57731 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 16008 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 23175 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 27037 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 23571 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 22794 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 17369 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 117066 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 135341 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 143694 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 278808 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 27796 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 24205 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 24170 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 33511 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 79883 перегляди
Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, є постраждалі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Близько 11:00 російські військові обстріляли лікарню в Херсоні. 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Армія рф обстріляла лікарню в Херсоні, є постраждалі

Російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, відомо про двох постраждалих, одна з них - медик, повідомили в Херсонській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Орієнтовно об 11:00 російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок ворожого удару 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця дістали вибухові травми та уламкові поранення

- повідомили в ОВА.

Як уточнили у Херсонській МВА, в момент ворожого обстрілу постраждала медпрацівниця "перебувала в приміщенні".

Постраждалим, як зазначили в ОВА, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 405.01.26, 08:08 • 3256 переглядiв

Юлія Шрамко

