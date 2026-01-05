Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, есть пострадавшие
Киев • УНН
Около 11:00 российские военные обстреляли больницу в Херсоне. 36-летняя женщина и 57-летняя медработница получили взрывные травмы и осколочные ранения.
Российские войска ударили по больнице в Херсоне, известно о двух пострадавших, одна из них - медик, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Ориентировочно в 11:00 российские военные обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате вражеского удара 36-летняя женщина и 57-летняя медработница получили взрывные травмы и осколочные ранения
Как уточнили в Херсонской ГВА, в момент вражеского обстрела пострадавшая медработница "находилась в помещении".
Пострадавшим, как отметили в ОВА, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 405.01.26, 08:08 • 3292 просмотра