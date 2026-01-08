Дополнительные 911 МВт мощности высвобождены в общую сеть после пересмотра списков критической инфраструктуры – Свириденко
Киев • УНН
После пересмотра объектов критической инфраструктуры, которые ранее не отключались, в сеть добавлено 911 МВт мощности. Это позволило стабилизировать графики отключений, несмотря на снижение температуры.
После пересмотра объектов критической инфраструктуры, которые не отключались по почасовым графикам, в сеть добавлено 911 МВт мощности. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Подробности
"Проверили выполнение решения правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры. Объекты, которые были исключены из списков, уже переведены на общие графики отключений. По состоянию на сегодня уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности", – написала Свириденко в Телеграм по результатам заседания энергетического штаба с участием профильных министерств и руководства энергокомпаний в четверг.
Она отметила, что благодаря такому решению удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений, несмотря на существенное снижение температуры на этой неделе.
"Ожидаем дальнейшего выполнения решения и увеличения этого показателя", – подчеркнула Свириденко.
