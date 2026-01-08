Дополнительные 911 МВт мощности высвобождены в общую сеть после пересмотра списков критической инфраструктуры – Свириденко

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 8176 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 13421 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 17627 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 13835 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 13127 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 11281 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 16827 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13052 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 49515 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38771 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
94%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 10336 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 32542 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 32108 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 31466 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 15888 просмотра
публикации
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 5184 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 17627 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 66181 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 70870 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 74113 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 32281 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 37570 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 62232 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 81406 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 122870 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

Дополнительные 911 МВт мощности высвобождены в общую сеть после пересмотра списков критической инфраструктуры – Свириденко

Киев • УНН

 • 26 просмотра

После пересмотра объектов критической инфраструктуры, которые ранее не отключались, в сеть добавлено 911 МВт мощности. Это позволило стабилизировать графики отключений, несмотря на снижение температуры.

Дополнительные 911 МВт мощности высвобождены в общую сеть после пересмотра списков критической инфраструктуры – Свириденко

После пересмотра объектов критической инфраструктуры, которые не отключались по почасовым графикам, в сеть добавлено 911 МВт мощности. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Подробности

"Проверили выполнение решения правительства о пересмотре списков критической инфраструктуры. Объекты, которые были исключены из списков, уже переведены на общие графики отключений. По состоянию на сегодня уже высвобождены и добавлены в общую сеть 911 МВт электрической мощности", – написала Свириденко в Телеграм по результатам заседания энергетического штаба с участием профильных министерств и руководства энергокомпаний в четверг.

Она отметила, что благодаря такому решению удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений, несмотря на существенное снижение температуры на этой неделе.

"Ожидаем дальнейшего выполнения решения и увеличения этого показателя", – подчеркнула Свириденко.

В Киевской области из-за непогоды остались без света 75 000 абонентов08.01.26, 18:47 • 398 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина