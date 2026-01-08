Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8218 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 13457 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 17661 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 13860 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13149 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11289 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16833 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13056 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49532 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38784 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
94%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 32680 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 32296 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 31606 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 16057 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 13:29 • 5630 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 5210 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 17655 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 66195 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 70882 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 74123 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 32301 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 37580 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 62238 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 81412 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 122877 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Financial Times

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Після перегляду об'єктів критичної інфраструктури, які раніше не відключалися, у мережу додано 911 МВт потужності. Це дозволило стабілізувати графіки відключень, попри зниження температури.

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Після перегляду об'єктів критичної інфраструктури, які не відключалися за погодинними графіками, у мережу додано 911 МВт потужності. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"Перевірили виконання рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури. Обʼєкти, які були виключені зі списків, вже переведені на загальні графіки відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані у загальну мережу 911 МВт електричної потужності", – написала Свириденко у Телеграм за результатами засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергокомпаній у четвер.

Вона зазначила, що завдяки такому рішенню вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень, попри суттєве зниження температури цього тижня.

"Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", – наголосила Свириденко.

На Київщині через негоду залишилися без світла 75 000 абонентів08.01.26, 18:47 • 412 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна