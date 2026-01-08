Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Після перегляду об'єктів критичної інфраструктури, які не відключалися за погодинними графіками, у мережу додано 911 МВт потужності. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"Перевірили виконання рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури. Обʼєкти, які були виключені зі списків, вже переведені на загальні графіки відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані у загальну мережу 911 МВт електричної потужності", – написала Свириденко у Телеграм за результатами засідання енергетичного штабу за участі профільних міністерств та керівництва енергокомпаній у четвер.

Вона зазначила, що завдяки такому рішенню вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень, попри суттєве зниження температури цього тижня.

"Очікуємо подальшого виконання рішення і збільшення цього показника", – наголосила Свириденко.

