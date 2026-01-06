"Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию у "Энергоатома" по новым правилам: решение правительства

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок проведения электронных аукционов, которые должны сделать тариф на передачу электроэнергии для промышленности более прогнозируемым и сдержать его рост. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно решению правительства, НЭК "Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию для собственных нужд у НАЭК "Энергоатом" через специальные аукционы по двусторонним договорам. Речь идет, в частности, о закупке электроэнергии для покрытия технологических потерь.

Продажа будет осуществляться по прогнозируемой цене, сформированной на основе средневзвешенных рыночных показателей. Это позволит уменьшить расходы в тарифе на передачу, который напрямую влияет на конечную цену для небытовых потребителей. "Решение создает более стабильную модель ценообразования и позволяет предприятиям планировать себестоимость без резких тарифных скачков. Продажа будет осуществляться через специальные краткосрочные электронные сессии с возможностью скидки 30% от средневзвешенной рыночной цены. Механизм будет действовать на период военного положения и не требует дополнительных расходов из госбюджета", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате новых атак РФ обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Продолжаются восстановительные работы в Славутиче и Одесской области после российских ударов по энергетике.