"Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию у "Энергоатома" по новым правилам: решение правительства

$42.420.13
49.510.07
ukenru
14:48 • 2364 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59 • 16208 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 25789 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 36918 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 56394 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 52115 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 74767 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 139975 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 57481 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 55445 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0.6м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле6 января, 08:04 • 44274 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 39933 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 60076 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 17381 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 26992 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 17448 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 60880 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 139975 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 86181 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 148290 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Франция
Италия
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"12:31 • 8534 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 33722 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 77368 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 70153 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 65276 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
ЧатГПТ
Financial Times

"Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию у "Энергоатома" по новым правилам: решение правительства

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов, что позволит НЭК "Укрэнерго" покупать электроэнергию у НАЭК "Энергоатом" по прогнозируемой цене. Это направлено на уменьшение затрат в тарифе на передачу электроэнергии для промышленности и сдерживание его роста.

"Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию у "Энергоатома" по новым правилам: решение правительства

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок проведения электронных аукционов, которые должны сделать тариф на передачу электроэнергии для промышленности более прогнозируемым и сдержать его рост. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно решению правительства, НЭК "Укрэнерго" сможет покупать электроэнергию для собственных нужд у НАЭК "Энергоатом" через специальные аукционы по двусторонним договорам. Речь идет, в частности, о закупке электроэнергии для покрытия технологических потерь.

Продажа будет осуществляться по прогнозируемой цене, сформированной на основе средневзвешенных рыночных показателей. Это позволит уменьшить расходы в тарифе на передачу, который напрямую влияет на конечную цену для небытовых потребителей. "Решение создает более стабильную модель ценообразования и позволяет предприятиям планировать себестоимость без резких тарифных скачков. Продажа будет осуществляться через специальные краткосрочные электронные сессии с возможностью скидки 30% от средневзвешенной рыночной цены. Механизм будет действовать на период военного положения и не требует дополнительных расходов из госбюджета",

- говорится в сообщении.

Напомним

В результате новых атак РФ обесточены потребители в Харьковской и Донецкой областях. Продолжаются восстановительные работы в Славутиче и Одесской области после российских ударов по энергетике.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Укрэнерго