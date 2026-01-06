"Укренерго" зможе купувати електроенергію в "Енергоатома" за новими правилами: рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення електронних аукціонів, які мають зробити тариф на передачу електроенергії для промисловості більш прогнозованим і стримати його зростання.Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Згідно з рішенням уряду, НЕК "Укренерго" зможе купувати електроенергію для власних потреб у НАЕК "Енергоатом" через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами. Йдеться, зокрема, про закупівлю електроенергії для покриття технологічних втрат

Продаж здійснюватиметься за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників. Це дозволить зменшити витрати в тарифі на передачу, який напряму впливає на кінцеву ціну для непобутових "Рішення створює більш стабільну модель ціноутворення та дозволяє підприємствам планувати собівартість без різких тарифних стрибків. Продаж здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Механізм діятиме на період воєнного стану та не потребує додаткових видатків з держбюджету - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок нових атак рф знеструмлено споживачів у Харківській та Донецькій областях. Тривають відновлювальні роботи в Славутичі та на Одещині після російських ударів по енергетиці.