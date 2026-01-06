$42.420.13
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 15842 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 25393 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 36566 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 55978 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 51984 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 74594 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 139608 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57377 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55349 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
"Укренерго" зможе купувати електроенергію в "Енергоатома" за новими правилами: рішення уряду

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів, що дозволить НЕК "Укренерго" купувати електроенергію у НАЕК "Енергоатом" за прогнозованою ціною. Це спрямовано на зменшення витрат у тарифі на передачу електроенергії для промисловості та стримування його зростання.

"Укренерго" зможе купувати електроенергію в "Енергоатома" за новими правилами: рішення уряду

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення електронних аукціонів, які мають зробити тариф на передачу електроенергії для промисловості більш прогнозованим і стримати його зростання.Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Згідно з рішенням уряду, НЕК "Укренерго" зможе купувати електроенергію для власних потреб у НАЕК "Енергоатом" через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами. Йдеться, зокрема, про закупівлю електроенергії для покриття технологічних втрат

Продаж здійснюватиметься за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників. Це дозволить зменшити витрати в тарифі на передачу, який напряму впливає на кінцеву ціну для непобутових "Рішення створює більш стабільну модель ціноутворення та дозволяє підприємствам планувати собівартість без різких тарифних стрибків. Продаж здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Механізм діятиме на період воєнного стану та не потребує додаткових видатків з держбюджету

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок нових атак рф знеструмлено споживачів у Харківській та Донецькій областях. Тривають відновлювальні роботи в Славутичі та на Одещині після російських ударів по енергетиці.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Одеська область
Укренерго