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Бізнес другий місяць погіршує оцінки на тлі ударів рф та очікує зростання цін

Київ • УНН

 • 266 перегляди

ІОДА у вересні знизився до 48,2 через атаки, дорогі ресурси й дефіцит кадрів. Бізнес очікує подорожчання товарів і послуг.

Бізнес другий місяць погіршує оцінки на тлі ударів рф та очікує зростання цін

Бізнес другий місяць поспіль дещо погіршив результати своєї діяльності. Це відбувається на тлі триваючих атак рф на виробництво, логістику і склади, дорогого пального і браку кадрів. Підприємці прогнозують зростання цін. Про це пише УНН з посиланням на опитування НБУ від 1 жовтня.

Бізнес у вересні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. У вересні 2026 року ІОДА становив 48.2 порівняно з 48.3 у серпні 2026 року (у вересні 2025 року – 50.4)

- свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

Економічну активність стримували:

  • подальше погіршення безпекової ситуації;
    • руйнування об’єктів логістики, виробництва та складських приміщень;
      • зростання витрат підприємств через здорожчання цін на пальне;
        • обмежена внутрішня пропозиція товарів і послуг;
          • дефіцит кваліфікованих кадрів;
            • незначне посилення курсових очікувань.

              Натомість позитивними чинниками були:

              • стабільна ситуація з енергопостачанням;
                • високий урожай;
                  • розбудова нових логістичних маршрутів.

                    Чого очікує бізнес по галузях

                    Підприємства промисловості відновили позитивні оцінки щодо своєї діяльності, завдяки пожвавленню ситуації в переробній промисловості та стабільній ситуації в енергетиці.

                    Водночас підприємства будівництва після шести місяців позитивних настроїв надали стримані оцінки, зважаючи на призупинення державного фінансування на відновлення доріг та інфраструктури, сезонність будівельних робіт і збільшення витрат.

                    Підприємства торгівлі та сфери послуг також були стриманими в оцінках результатів своєї діяльності. Серед чинників: подальші руйнування складської інфраструктури, високовартісна й складна логістика, здорожчання пального, дефіцит кваліфікованих кадрів. Торговельні компанії очікували на подальше зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також запасів / залишків товарів для продажу. Респонденти були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.

                    Більшість респондентів усіх секторів очікували на пришвидшення темпів зростання як закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.

                    Ситуація на ринку праці залишається неоднозначною. Підприємства більшості секторів були налаштовані на скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг. Лише будівельники розраховували на збільшення чисельності працівників.

                    Бізнесу у Києві та області на тлі постійних атак рф розширили страхування від воєнних ризиків - про що йдеться29.09.26, 12:39 • 5256 переглядiв

                    Юлія Шрамко

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