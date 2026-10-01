Бізнес другий місяць погіршує оцінки на тлі ударів рф та очікує зростання цін
Київ • УНН
ІОДА у вересні знизився до 48,2 через атаки, дорогі ресурси й дефіцит кадрів. Бізнес очікує подорожчання товарів і послуг.
Бізнес другий місяць поспіль дещо погіршив результати своєї діяльності. Це відбувається на тлі триваючих атак рф на виробництво, логістику і склади, дорогого пального і браку кадрів. Підприємці прогнозують зростання цін. Про це пише УНН з посиланням на опитування НБУ від 1 жовтня.
Бізнес у вересні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. У вересні 2026 року ІОДА становив 48.2 порівняно з 48.3 у серпні 2026 року (у вересні 2025 року – 50.4)
Економічну активність стримували:
- подальше погіршення безпекової ситуації;
- руйнування об’єктів логістики, виробництва та складських приміщень;
- зростання витрат підприємств через здорожчання цін на пальне;
- обмежена внутрішня пропозиція товарів і послуг;
- дефіцит кваліфікованих кадрів;
- незначне посилення курсових очікувань.
Натомість позитивними чинниками були:
- стабільна ситуація з енергопостачанням;
- високий урожай;
- розбудова нових логістичних маршрутів.
Чого очікує бізнес по галузях
Підприємства промисловості відновили позитивні оцінки щодо своєї діяльності, завдяки пожвавленню ситуації в переробній промисловості та стабільній ситуації в енергетиці.
Водночас підприємства будівництва після шести місяців позитивних настроїв надали стримані оцінки, зважаючи на призупинення державного фінансування на відновлення доріг та інфраструктури, сезонність будівельних робіт і збільшення витрат.
Підприємства торгівлі та сфери послуг також були стриманими в оцінках результатів своєї діяльності. Серед чинників: подальші руйнування складської інфраструктури, високовартісна й складна логістика, здорожчання пального, дефіцит кваліфікованих кадрів. Торговельні компанії очікували на подальше зменшення обсягів товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також запасів / залишків товарів для продажу. Респонденти були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.
Більшість респондентів усіх секторів очікували на пришвидшення темпів зростання як закупівельних цін / цін на сировину та матеріали, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, а також вартості товарів, закуплених для продажу.
Ситуація на ринку праці залишається неоднозначною. Підприємства більшості секторів були налаштовані на скорочення персоналу, найбільше – у сфері послуг. Лише будівельники розраховували на збільшення чисельності працівників.
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