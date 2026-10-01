Бизнес второй месяц подряд ухудшает оценки на фоне ударов рф и ожидает роста цен
Киев • УНН
ИОДА в сентябре снизился до 48,2 из-за атак, дорогих ресурсов и дефицита кадров. Бизнес ожидает подорожания товаров и услуг.
Бизнес второй месяц подряд несколько ухудшил результаты своей деятельности. Это происходит на фоне продолжающихся атак рф на производство, логистику и склады, дорогого топлива и нехватки кадров. Предприниматели прогнозируют рост цен. Об этом пишет УНН со ссылкой на опрос НБУ от 1 октября.
В сентябре бизнес сдержанно оценил результаты собственной экономической деятельности. В сентябре 2026 года ИОДА составил 48.2 по сравнению с 48.3 в августе 2026 года (в сентябре 2025 года — 50.4)
Экономическую активность сдерживали:
- дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;
- разрушение объектов логистики, производства и складских помещений;
- рост расходов предприятий из-за подорожания топлива;
- ограниченное внутреннее предложение товаров и услуг;
- дефицит квалифицированных кадров;
- незначительное усиление курсовых ожиданий.
В то же время позитивными факторами были:
- стабильная ситуация с энергоснабжением;
- высокий урожай;
- развитие новых логистических маршрутов.
Чего ожидает бизнес по отраслям
Промышленные предприятия восстановили позитивные оценки своей деятельности благодаря оживлению ситуации в перерабатывающей промышленности и стабильной ситуации в энергетике.
В то же время строительные предприятия после шести месяцев позитивных настроений дали сдержанные оценки, принимая во внимание приостановку государственного финансирования восстановления дорог и инфраструктуры, сезонность строительных работ и увеличение расходов.
Предприятия торговли и сферы услуг также были сдержанны в оценках результатов своей деятельности. Среди факторов: дальнейшее разрушение складской инфраструктуры, дорогостоящая и сложная логистика, подорожание топлива, дефицит квалифицированных кадров. Торговые компании ожидали дальнейшего уменьшения объемов товарооборота и закупок товаров для продажи, а также запасов / остатков товаров для продажи. Респонденты были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.
Большинство респондентов всех секторов ожидали ускорения темпов роста как закупочных цен / цен на сырье и материалы, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.
Ситуация на рынке труда остается неоднозначной. Предприятия большинства секторов были настроены на сокращение персонала, больше всего — в сфере услуг. Только строители рассчитывали на увеличение численности работников.
Бизнесу в Киеве и области на фоне постоянных атак рф расширили страхование от военных рисков - о чем идет речь29.09.26, 12:39 • 5258 просмотров