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Техника

Бизнес второй месяц подряд ухудшает оценки на фоне ударов рф и ожидает роста цен

Киев • УНН

 • 756 просмотра

ИОДА в сентябре снизился до 48,2 из-за атак, дорогих ресурсов и дефицита кадров. Бизнес ожидает подорожания товаров и услуг.

Бизнес второй месяц подряд ухудшает оценки на фоне ударов рф и ожидает роста цен

Бизнес второй месяц подряд несколько ухудшил результаты своей деятельности. Это происходит на фоне продолжающихся атак рф на производство, логистику и склады, дорогого топлива и нехватки кадров. Предприниматели прогнозируют рост цен. Об этом пишет УНН со ссылкой на опрос НБУ от 1 октября.

В сентябре бизнес сдержанно оценил результаты собственной экономической деятельности. В сентябре 2026 года ИОДА составил 48.2 по сравнению с 48.3 в августе 2026 года (в сентябре 2025 года — 50.4)

- свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Экономическую активность сдерживали:

  • дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;
    • разрушение объектов логистики, производства и складских помещений;
      • рост расходов предприятий из-за подорожания топлива;
        • ограниченное внутреннее предложение товаров и услуг;
          • дефицит квалифицированных кадров;
            • незначительное усиление курсовых ожиданий.

              В то же время позитивными факторами были:

              • стабильная ситуация с энергоснабжением;
                • высокий урожай;
                  • развитие новых логистических маршрутов.

                    Чего ожидает бизнес по отраслям

                    Промышленные предприятия восстановили позитивные оценки своей деятельности благодаря оживлению ситуации в перерабатывающей промышленности и стабильной ситуации в энергетике.

                    В то же время строительные предприятия после шести месяцев позитивных настроений дали сдержанные оценки, принимая во внимание приостановку государственного финансирования восстановления дорог и инфраструктуры, сезонность строительных работ и увеличение расходов.

                    Предприятия торговли и сферы услуг также были сдержанны в оценках результатов своей деятельности. Среди факторов: дальнейшее разрушение складской инфраструктуры, дорогостоящая и сложная логистика, подорожание топлива, дефицит квалифицированных кадров. Торговые компании ожидали дальнейшего уменьшения объемов товарооборота и закупок товаров для продажи, а также запасов / остатков товаров для продажи. Респонденты были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

                    Большинство респондентов всех секторов ожидали ускорения темпов роста как закупочных цен / цен на сырье и материалы, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.

                    Ситуация на рынке труда остается неоднозначной. Предприятия большинства секторов были настроены на сокращение персонала, больше всего — в сфере услуг. Только строители рассчитывали на увеличение численности работников.

                    Бизнесу в Киеве и области на фоне постоянных атак рф расширили страхование от военных рисков - о чем идет речь29.09.26, 12:39 • 5258 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоЭкономика
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