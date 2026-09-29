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Бизнесу в Киеве и области на фоне постоянных атак рф расширили страхование от военных рисков - о чем идет речь

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Компенсацию страховых премий расширили на Киев и область, а также топливный сектор. Также изменили условия льготных кредитов для инфраструктуры.

Бизнесу в Киеве и области на фоне постоянных атак рф расширили страхование от военных рисков - о чем идет речь

Для предпринимателей в Киеве и Киевской области расширили возможности страхования имущества от военных рисков, на фоне интенсификации атак рф. Об этом сообщило Министерство экономики Украины 29 сентября, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минэкономики, правительство расширяет программы защиты и финансирования бизнеса:

  • страхование военных рисков. Обновленный механизм частичной компенсации страховых премий расширен на Киев и область, а также на защиту всей технологической цепочки топливного сектора. Расширен и перечень имущества, которое может быть застраховано;
    • изменения коснутся и льготного кредитования для повышения устойчивости критической и производственной инфраструктуры. Средства можно направлять, в частности, на строительство подземных резервуаров и заглубление технологического оборудования.. 

      Экспресс-опрос относительно специального бюджетного фонда для поддержки восстановления бизнеса, над созданием которого работает Минэкономики, как указано, показал, что "81% респондентов считают действующий лимит компенсации в 30 млн грн недостаточным". "63% поддерживают покрытие до $10 млн, еще 24% считают достаточным покрытие до $5 млн. Что касается источников финансирования фонда, 52% отдали предпочтение модели, в которой НДС является одним из источников финансирования. В то же время участники поддерживают смешанную модель финансирования фонда с вкладом бизнеса, а не исключительно за счет налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

      Напомним

      Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в августе снизился до 48,3. Предприниматели назвали потери от атак, блокаду портов, дорогое топливо и нехватку работников.

      Алла Киосак

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