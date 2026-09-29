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Бізнесу у Києві та області на тлі постійних атак рф розширили страхування від воєнних ризиків - про що йдеться

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

Компенсацію страхових премій розширили на Київ і область та паливний сектор. Також змінили умови пільгових кредитів для інфраструктури.

Бізнесу у Києві та області на тлі постійних атак рф розширили страхування від воєнних ризиків - про що йдеться

Для підприємців у Києві та Київській області розширили можливості страхування майна від воєнних ризиків, на тлі інтенсифікації атак рф. Про це повідомило Міністерство економіки України 29 вересня, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Мінекономіки, уряд розширює програми захисту та фінансування бізнесу:

  • страхування воєнних ризиків. Оновлений механізм часткової компенсації страхових премій розширено на Київ і область, а також на захист усього технологічного ланцюга паливного сектору. Розширено і перелік майна, яке може бути застраховане;
    • зміни стосуватимуться й пільгового кредитування для підвищення стійкості критичної та виробничої інфраструктури. Кошти можна спрямовувати, зокрема, на будівництво підземних резервуарів і заглиблення технологічного обладнання.. 

      Експрес-опитування щодо спеціального бюджетного фонду для підтримки відновлення бізнесу, над створенням якого працює Мінекономіки, як вказано, показало, що "81% респондентів вважають чинний ліміт компенсації у 30 млн грн недостатнім". "63% підтримують покриття до $10 млн, ще 24% вважають достатнім покриття до $5 млн. Щодо джерел фінансування фонду, 52% віддали перевагу моделі, де ПДВ є одним із джерел фінансування. Водночас учасники підтримують змішану модель фінансування фонду із внеском бізнесу, а не виключно коштом платників податків", – йдеться у дописі.

      Нагадаємо

      Індекс очікувань ділової активності бізнесу в серпні знизився до 48,3. Підприємці назвали втрати від атак, блокаду портів, дороге пальне та брак працівників.

      Алла Кіосак

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