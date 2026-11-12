росія атакувала Україну 143 безпілотниками та "Бандеролями" - скільки цілей знешкодила ППО

Протягом 12 листопада російські війська атакували Україну 143 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 66 реактивними дронами, а також засобами ураження S8000 "Бандероль/Дань-Т". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 124 БпЛА та дві повітряні цілі типу S8000. Станом на 19:00 бойова робота тривала.

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За даними військових, 12 листопада у період із 06:30 до 19:00 російські окупанти здійснили масштабну повітряну атаку із застосуванням 143 ударних безпілотників, серед яких 66 реактивних БпЛА, дрони типу "Гербера" та безпілотники інших типів. Крім того, противник застосував засоби ураження S8000 "Бандероль/Дань-Т".

За попередніми результатами бойової роботи, українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі безпілотники, зокрема 60 реактивних. Також було знешкоджено дві повітряні цілі S8000 "Бандероль/Дань-Т". Іншими словами, сили ППО нейтралізували більшість безпілотників, які російські війська застосували під час атаки впродовж зазначеного періоду.

У Повітряних силах також наголосили, що станом на 19:00 атака ще не завершилася. У повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників, по яких продовжували працювати сили оборони. Військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози.

Остаточні результати відбиття атаки можуть бути уточнені після завершення бойової роботи.

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Раніше ми писали про те, що Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield до 161 км/год. Це ускладнює роботу дронів-перехоплювачів і збільшує ризик ударів.