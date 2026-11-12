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Россия атаковала Украину 143 беспилотниками и «Бандеролями» — сколько целей обезвредила ПВО

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

ПВО обезвредила 124 беспилотника и две цели S8000 «Бандероль/Дань-Т». По состоянию на 19:00 атака еще продолжалась.

Россия атаковала Украину 143 беспилотниками и «Бандеролями» — сколько целей обезвредила ПВО

В течение 12 ноября российские войска атаковали Украину 143 ударными беспилотниками различных типов, в частности 66 реактивными дронами, а также средствами поражения S8000 «Бандероль/Дань-Т». Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 124 БПЛА и две воздушные цели типа S8000. По состоянию на 19:00 боевая работа продолжалась.

Детали

По данным военных, 12 ноября в период с 06:30 до 19:00 российские оккупанты осуществили масштабную воздушную атаку с применением 143 ударных беспилотников, среди которых 66 реактивных БПЛА, дроны типа «Гербера» и беспилотники других типов. Кроме того, противник применил средства поражения S8000 «Бандероль/Дань-Т».

По предварительным результатам боевой работы, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских беспилотника, в частности 60 реактивных. Также были обезврежены две воздушные цели S8000 «Бандероль/Дань-Т». Иными словами, силы ПВО нейтрализовали большинство беспилотников, которые российские войска применили во время атаки в течение указанного периода.

В Воздушных силах также подчеркнули, что по состоянию на 19:00 атака ещё не завершилась. В воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников, по которым силы обороны продолжали работать. Военные призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы.

Окончательные результаты отражения атаки могут быть уточнены после завершения боевой работы.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Украина снова фиксирует ограничение скорости Starshield до 161 км/ч. Это усложняет работу дронов-перехватчиков и увеличивает риск ударов.

Александра Василенко

Война в Украине
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