россия массированно атаковала ракетами Прилуки: есть попадание в многоэтажку, известно о жертвах

россия утром 7 октября нанесла массированный ракетный удар по Прилукам в Черниговской области. Есть попадание в многоэтажный дом. Предварительно известно о погибших и раненых. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, а также в ГУНП области, пишет УНН.

Ракетный удар по Прилукам. Одно из попаданий — прямо в жилой многоэтажный дом. Утром, когда люди еще спали. Предварительно, уже известно о погибших и раненых. Сейчас задействованы все службы, продолжается разбор завалов — написал Чаус в соцсетях.

Полиция, показав последствия на фото, сообщила о "массированном ракетном ударе по Прилукам", подтвердив, что "есть погибшие и раненые".

"Сегодня около 6 часов утра циничные варвары нанесли ряд ракетных ударов по городу Прилуки — зафиксированы попадания в многоэтажный дом, Центр творчества детей и юношества, предприятие", — указали в полиции.

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