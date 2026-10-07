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росія масовано атакувала ракетами Прилуки: є влучання у багатоповерхівку, відомо про жертви

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Вранці 7 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Прилуках. Є влучання у багатоповерхівку, дитячий центр і підприємство.

росія масовано атакувала ракетами Прилуки: є влучання у багатоповерхівку, відомо про жертви

росія вранці 7 жовтня завдала масованого ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Є влучання у багатоповерхівку. Відомо попередньо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та у ГУНП в області, пише УНН.

Ракетний удар по Прилуках. Одне з влучань - просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали. Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених. Зараз всі служби залучені, триває розбір завалів

- написав Чаус у соцмережах.

Поліція, показавши наслідки на фото, повідомила про "масований ракетний удар по Прилуках", підтвердивши, що "є загиблі та поранені".

"Сьогодні близько 6-ї ранку цинічні варвари завдали низки ударів ракетами по місту Прилуки - зафіксовано влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, підприємство", - вказали у поліції.

рф вдарила по Олександрії і Світловодську: є загибла, поранені і ті, хто не виходить на зв'язок07.10.26, 08:19 • 1996 переглядiв

Юлія Шрамко

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