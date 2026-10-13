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Базова соціальна допомога замість кількох виплат - Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

Рада підтримала базову соціальну допомогу для малозабезпечених сімей замість кількох виплат. Закон діятиме з 1 січня 2028 року.

Базова соціальна допомога замість кількох виплат - Рада ухвалила закон

Верховна Рада 13 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає впровадження нового виду державної соціальної допомоги - базової соціальної допомоги замість кількох виплат, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Законопроєкт №15094 "Про базову соціальну допомогу" у другому читанні та в цілому підтримали 247 народних депутатів. 

Документ визначає, що "базова соціальна допомога" - це щомісячна виплата, яка надається малозабезпеченій сім’ї у грошовій формі у розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї та майнового стану членів сім’ї. 

Також вводиться поняття "базова величина" - нормативний грошовий показник, що застосовується для визначення розміру базової соціальної допомоги та встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Зазначимо, що 15 вересня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Згідно з документом, серед іншого, пропонується встановити, що у 2027 році базова величина, яка застосовується для обчислення розмірів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і державної соціальної допомоги та надбавка на догляд, становить 4000 гривень.

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Хто зможе отримувати базову соціальну допомогу

"Право на базову соціальну допомогу мають громадяни України, які належать до малозабезпеченої сім’ї або сім’ї, яка перебуває у кризовій ситуації, та які постійно проживають на території України", - йдеться у законопроєкті. 

Також право на базову соціальну допомогу мають іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають в Україні, а також особи, яких визнано біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту. Окрім того, громадяни Польщі, які перебувають на території України на законних підставах, мають право на базову соціальну допомогу нарівні з громадянами України. 

Як подати заяву на отримання базової соціальної допомоги 

Представник сім’ї зможе подати заяву про призначення базової соціальної допомоги: 

  • через ЦНАП;
    • через уповноважений структурний підрозділ (уповноважену посадову особу) виконавчого органу ради (у разі відсутності центру надання адміністративних послуг);
      • через “Дію”;
        • через сервісний центр органу, що призначає базову соціальну допомогу;
          • поштою. 

            Перехід на таку допомогу здійснюватиметься виключно за заявою отримувача. Базова соціальна допомога не призначається, якщо її розрахунковий розмір є меншим за розмір державної підтримки, яку сім’я або особа отримувала на день звернення. 

            До заяви про призначення базової соціальної допомоги додається письмова згода кожного з повнолітніх членів сім’ї на обробку персональних даних, проведення первинного оцінювання потреб сім’ї у соціальних послугах та їхніх зобов'язань щодо виконання умов соціального контракту про призначення базової соціальної допомоги. 

            Як повідомила нардеп Олена Шуляк, з 1 липня 2025 року в Україні вже діє експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги, який об'єднав кілька видів виплат. Серед них - допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям, допомога багатодітним сім'ям, виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Новий законопроєкт закріплює цю модель на постійній основі з урахуванням результатів експерименту.

            Шуляк пояснила, що нова модель передбачає метод ведення випадку (case management): кожній сім'ї з низькими доходами складатимуть індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб. При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою.

            У перехідних положеннях до законопроєкту вказується, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2028 року. 

            Водночас, з 1 січня 2028 року по 31 грудня 2028 року сім’ї, які мають право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, мають право на призначення базової соціальної допомоги, за умови припинення виплати зазначених видів допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

            Нагадаємо 

            У "Дії" запустили новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, що замінить п'ять різних виплат. Цей пілотний проєкт розрахований на два роки, а уряд працює над його закріпленням на постійній основі.

            Павло Башинський

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