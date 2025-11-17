Прокурори викрили масштабні зловживання в оборонній сфері України - Офіс генпрокурора

Прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони за останні три тижні задокументували десятки масштабних зловживань в оборонній сфері України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Були затримані службові особи сектору оборони - також було викрито організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Оперативно-розшукові дії здійснювались в Чернівецькій, Волинській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Рівненській, Запорізькій областях і Києві.

Було затримано 50 осіб - також задокументовано понад 30 млн грн неправомірної вигоди та збитків. Викрито системні схеми ухилення від військової служби та незаконного виїзду за кордон.

Слідство також встановило, що 22 особи причетні до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних.

Нагадаємо

У Харкові і Дніпропетровській області правоохоронці викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів.