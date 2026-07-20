Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Президент заявил, что страны продолжат работать над тем, чтобы партнерство только развивалось. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и впредь будет крепкой. Спасибо за теплые слова уважения об Украинском народе и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак

Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом

Он добавил, что Украина и Великобритания смогли построить сильнейшее партнерство в истории отношений между нашими государствами.

Мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время