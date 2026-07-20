Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Бернемом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности в рамках Противоракетной коалиции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Президент заявил, что страны продолжат работать над тем, чтобы партнерство только развивалось. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и впредь будет крепкой. Спасибо за теплые слова уважения об Украинском народе и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак
Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом20.07.26, 18:01 • 1620 просмотров
Он добавил, что Украина и Великобритания смогли построить сильнейшее партнерство в истории отношений между нашими государствами.
Мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время
Напомним
Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании.
Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что запланировал одним из первых провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявить, что поддержка Великобританией страны, пострадавшей от войны, "непоколебима" и "решительна"