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Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Бернемом

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности в рамках Противоракетной коалиции.

Зеленский провел первый разговор с новым премьером Британии Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Президент заявил, что страны продолжат работать над тем, чтобы партнерство только развивалось. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и впредь будет крепкой. Спасибо за теплые слова уважения об Украинском народе и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак 

- написал Зеленский. 

Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом20.07.26, 18:01 • 1620 просмотров

Он добавил, что Украина и Великобритания смогли построить сильнейшее партнерство в истории отношений между нашими государствами. 

Мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании. 

Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что запланировал одним из первых провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявить, что поддержка Великобританией страны, пострадавшей от войны, "непоколебима" и "решительна"

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина