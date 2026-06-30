Великобритания инвестирует 5 млрд фунтов в дроны и ИИ для модернизации армии – Bloomberg

Великобритания планирует существенно увеличить инвестиции в беспилотники и технологии искусственного интеллекта в рамках новой оборонной стратегии, направленной на подготовку вооруженных сил к современным войнам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер, который уже объявил об отставке, во вторник представит оборонный инвестиционный план, который предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотных систем в течение следующих четырех лет. По данным агентства, это станет крупнейшей инвестицией Великобритании в такие технологии.

Характер ведения войны быстро меняется. В Украине и на Ближнем Востоке беспилотные системы являются определяющими для конфликтов. Эти крупнейшие в истории инвестиции Великобритании в эти развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам опережать наших противников – заявил министр обороны Ден Джарвис.

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По информации Bloomberg, документ также предусматривает финансирование долгосрочных проектов, в частности программы истребителей GCAP, подводных лодок AUKUS и ядерного сдерживания. В то же время из-за бюджетных ограничений правительство планирует отказаться от строительства эсминцев Type 83, отложить закупку 12 истребителей F-35A, а также замедлить набор курсантов и модернизацию военного жилья.

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Источники агентства сообщили, что Министерство финансов согласилось выделить Министерству обороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, хотя общий дефицит финансирования оценивается примерно в 28 млрд фунтов

Оппозиционная Консервативная партия уже раскритиковала будущий план, назвав его "слишком недостаточным и запоздалым", тогда как лидер Либеральных демократов Эд Дейви заявил, что правительство "опасно недооценивает наши вооруженные силы".

По данным Bloomberg, правительство также продолжает обсуждать возможность ускорить рост оборонных расходов, однако пока не планирует достичь уровня 3% ВВП к 2030 году. Вместо этого дальнейшее увеличение финансирования могут рассмотреть во время следующего пересмотра государственных расходов.

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