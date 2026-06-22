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Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Премьер Британии Кир Стармер ушел в отставку из-за падения поддержки и внутренних разногласий. Политолог считает, что смена правительства не повлияет на поддержку Украины, поскольку Британия считает Россию врагом.

Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. Впрочем, смена главы правительства вряд ли повлияет на поддержку Украины со стороны Лондона, поскольку британский политикум и общество традиционно рассматривают Россию как стратегического противника. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесный.

Отставка Стармера – проявление работы демократии, а не политическая катастрофа

Кир Стармер возглавил правительство после убедительной победы Лейбористской партии на парламентских выборах 2024 года, по итогам голосования лейбористы получили около 33,7% голосов избирателей, что обеспечило им уверенное большинство в Палате общин благодаря особенностям британской мажоритарной избирательной системы. До прихода к власти Стармер позиционировал себя как политик, который должен восстановить экономическую стабильность, улучшить работу государственных сервисов и вернуть доверие к власти после длительного периода политической турбулентности.

Эксперт подчеркивает, что частая смена премьер-министров для Великобритании не является чем-то чрезвычайным. В отличие от авторитарных государств, британская политическая система быстро реагирует на изменение общественных настроений и оценку эффективности правительства.

Мы знаем, что в Британии подобные процессы происходят довольно часто. В отличие от Российской Федерации, это демократия, которая очень быстро реагирует на деятельность премьер-министра, на то, насколько он эффективен для партии и для государства. Мы уже неоднократно видели такие примеры даже за последние годы войны. Поэтому здесь речь идет прежде всего о внутриполитических процессах, а не о какой-то чрезвычайной кризисе государственности

- отметил Лесный.

Среди причин его отставки британские СМИ и эксперты называли падение уровня общественной поддержки правительства, критику экономической политики, споры внутри партии по налоговым и социальным реформам, а также недовольство части избирателей темпами выполнения предвыборных обещаний. Дополнительным фактором стали дискуссии по вопросам безопасности и оборонной политики на фоне роста международной напряженности.

Вопрос безопасности стал одним из факторов политических изменений

По словам политолога, в последнее время в британском политикуме все активнее обсуждались вопросы национальной безопасности и готовности страны к новым вызовам.

Мы помним, что ранее в отставку подавал и министр обороны, который был не согласен с отдельными подходами к обеспечению безопасности Великобритании. Это также является одним из важных факторов нынешних процессов. Британия прекрасно понимает угрозу со стороны Российской Федерации, и вопросы безопасности сегодня являются одними из ключевых для британского общества и политического класса

- отметил эксперт.

Поддержка Украины вряд ли изменится после смены премьера

По мнению Лесного, независимо от того, кто возглавит британское правительство после Стармера, кардинального пересмотра политики в отношении Украины ожидать не стоит.

Я довольно спокойно смотрю на то, что будет после Стармера. Возможно, моя оценка в определенной степени украиноцентрична, но я вижу, что Британия рассматривает Россию как врага. Именно поэтому любой новый премьер и его кабинет вряд ли будут заигрывать с Российской Федерацией. Конечно, политики могут удивлять, но мои ожидания заключаются в том, что Великобритания и впредь будет двигаться в направлении, полезном для Украины, поскольку у нас общий враг

- сказал он.

Политолог считает, что быстрая ротация премьер-министров не является признаком упадка британской демократии. Напротив, это демонстрирует работу политических механизмов.

Возможно, это прозвучит не совсем корректно, но я считаю, что когда политикум быстро реагирует и меняет премьеров, это значительно лучше, чем ситуация, когда десятилетиями ничего не меняется. Посмотрите на Россию, Беларусь или Северную Корею – там все стабильно, потому что нет конкуренции. А в Британии есть запрос избирателя, есть политическая борьба и есть желание искать эффективные решения. Это признак того, что политический организм жив и развивается

- пояснил Лесный.

Британия исторически не имеет иллюзий относительно России

Эксперт обращает внимание, что отношение Лондона к Москве формировалось десятилетиями, а потому существенно отличается от позиций отдельных других европейских стран.

Британия четко понимает, что Россия является врагом. Там нет тех иллюзий, которые в свое время существовали в отдельных странах Европы. Если посмотреть исторически, еще со времен Черчилля существовало трезвое понимание природы Российской империи, Советского Союза, а теперь и современной России. К тому же британцы неоднократно сталкивались с российскими спецоперациями на собственной территории, в частности с применением запрещенных веществ и громкими шпионскими историями

- отметил он.

Даже новый премьер вряд ли изменит курс Лондона

Комментируя возможных преемников Стармера, Лесный подчеркнул, что в настоящее время нет оснований ожидать серьезных изменений во внешней политике Великобритании.

Я не готов сейчас оценивать конкретных претендентов, но если посмотреть на последние годы, мы видим определенную преемственность британской политики. Менялись Джонсон, Трасс, Сунак, теперь Стармер, но генеральная линия в отношении Украины и России оставалась неизменной. Именно поэтому я не ожидал бы каких-то кардинальных разворотов. Да, мир переживает турбулентный период и сюрпризы возможны, но исторический опыт свидетельствует о стабильности британской позиции в тех вопросах, которые являются критически важными для Украины

- резюмировал политолог.

Бернем прокладывает путь к устранению Стармера возвращением в британский парламент19.06.26, 10:02 • 3508 просмотров

Андрей Тимощенков

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