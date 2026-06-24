Правительство Британии обнародует оборонный план, несмотря на отставку Стармера

Правительство Великобритании намерено опубликовать долгожданный план оборонных инвестиций до саммита НАТО, который состоится 7 июля в Турции, несмотря на объявленную отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Представитель Даунинг-стрит заявил, что во время смены главы правительства не будут приниматься новые важные политические решения или решения по государственным расходам. В то же время подготовка оборонного плана продолжится по ранее утвержденному графику.

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Накануне Стармер объявил о намерении оставить посты лидера Лейбористской партии и премьер-министра после избрания преемника.

Оборонный план уже вызвал отставки в правительстве

Планы по оборонным расходам стали предметом споров внутри правительства и уже привели к отставке двух министров обороны.

Бывший министр обороны Джон Гили ранее заявлял, что запланированное увеличение расходов до 2,68% ВВП не соответствует потребностям страны и является недостаточным для достижения цели в 3%.

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По данным BBC, Министерство обороны просило дополнительные 28 млрд фунтов стерлингов до конца десятилетия, однако предварительно могло получить лишь около 10 млрд фунтов.

НАТО ожидает от союзников конкретных обязательств

Новый министр обороны Дэн Джарвис заявил, что его главным приоритетом остается завершение работы над планом оборонных инвестиций.

Не будет никаких изменений в срочной необходимости разработки плана инвестиций в оборону – подчеркнул он.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает от всех членов Альянса четких и убедительных планов по увеличению оборонных расходов.

Великобритания ранее взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. По словам Джарвиса, правительство намерено выполнить это обещание независимо от будущей смены премьер-министра.

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