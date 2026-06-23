Саммит Великобритания – ЕС перенесли после отставки Стармера
Киев • УНН
Саммит между Великобританией и ЕС, запланированный на 22 июля, перенесли после отставки премьер-министра Кира Стармера. Президент Евросовета Кошта подтвердил перенос встречи.
Саммит между Великобританией и Европейским Союзом, запланированный на 22 июля в Брюсселе, перенесен после отставки премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Стармер должен был провести переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны планировали обсудить сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, энергетики и мобильности молодежи в рамках курса на перезагрузку отношений между Лондоном и Брюсселем.
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По данным BBC, именно углубление сотрудничества с ЕС было одним из ключевых направлений политики Стармера после прихода к власти. Он рассматривал это как важный инструмент для стимулирования экономического роста и восстановления позиций правительства.
Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил перенос встречи.
Сейчас нам точно нужно это отложить, но мы рассматриваем возможности этого нового саммита
Кошта также выразил надежду, что преемник Стармера продолжит курс на сближение между Великобританией и Европейским Союзом.
Но я желаю, чтобы его преемник смог обеспечить продолжение этого хорошего пути к перезагрузке наших отношений с Соединенным Королевством
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