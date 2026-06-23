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Саммит Великобритания – ЕС перенесли после отставки Стармера

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Саммит между Великобританией и ЕС, запланированный на 22 июля, перенесли после отставки премьер-министра Кира Стармера. Президент Евросовета Кошта подтвердил перенос встречи.

Саммит Великобритания – ЕС перенесли после отставки Стармера

Саммит между Великобританией и Европейским Союзом, запланированный на 22 июля в Брюсселе, перенесен после отставки премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Стармер должен был провести переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны планировали обсудить сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, энергетики и мобильности молодежи в рамках курса на перезагрузку отношений между Лондоном и Брюсселем.

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По данным BBC, именно углубление сотрудничества с ЕС было одним из ключевых направлений политики Стармера после прихода к власти. Он рассматривал это как важный инструмент для стимулирования экономического роста и восстановления позиций правительства.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил перенос встречи.

Сейчас нам точно нужно это отложить, но мы рассматриваем возможности этого нового саммита

– заявил он.

Кошта также выразил надежду, что преемник Стармера продолжит курс на сближение между Великобританией и Европейским Союзом.

Но я желаю, чтобы его преемник смог обеспечить продолжение этого хорошего пути к перезагрузке наших отношений с Соединенным Королевством

– добавил он.

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Степан Гафтко

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