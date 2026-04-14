Гегсет снова пропустит заседание "Рамштайн"
Киев • УНН
Министр обороны США не приедет на встречу 15 апреля. Представлять Вашингтон будет руководитель политотдела Пентагона, тогда как группу возглавят Великобритания и ФРГ.
Министр обороны США Пит Хэгсет снова пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая состоится в среду, 15 апреля. Вместо него участие от США онлайн примет руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби, сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.
Министр обороны Пит Хэгсет снова пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на этой неделе, что делает США одной из немногих стран, которые не пришлют высокопоставленного чиновника гражданского оборонного ведомства на решающую встречу украинских союзников
Вместо этого, по словам двух американских чиновников, в виртуальной встрече, как и на предыдущей встрече в феврале, примет участие руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби.
Издание отмечает, что Хэгсет лишь эпизодически посещал встречи в течение последнего года - признак того, что администрация Трампа имеет другие приоритеты и все больше ожидает, что Европа возьмет на себя бремя поставок оружия Киеву.
Более 50 министров обороны стран, которые обязались поддерживать Украину, соберутся онлайн в среду. Встречу возглавят министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Хили, которые взяли на себя координацию группы после того, как администрация Трампа отказалась от своей руководящей должности вскоре после вступления в должность.
Командующий силами НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич, не сможет присутствовать, но вместо него на встрече будут присутствовать его заместитель, главный маршал авиации Великобритании сэр Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Хойсслер, заместитель командующего Службы безопасности и обучения НАТО для Украины.
Министр обороны Михаил Федоров провел рабочий разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Украина готовится к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже 15 апреля.