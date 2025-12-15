Нафта дорожчає: питання Венесуели переважує побоювання про надлишок і вплив потенційної мирної угоди між рф та Україною

Ціни на нафту зросли в понеділок, на тлі того, як перебої в постачаннях, пов'язані з ескалацією напруженості між США та Венесуелою, переважили побоювання щодо надлишку пропозиції та впливу потенційної мирної угоди між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або на 0,54%, до 61,45 долара за барель станом на 04:29 GMT (06:29 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або на 0,54%, до 57,75 долара.

Обидва контракти впали в ціні на понад 4% минулого тижня під тиском очікувань профіциту в 2026 році.

"Мирні переговори між росією та Україною коливаються між оптимізмом та обережністю, тоді як напруженість між Венесуелою та США наростає, викликаючи побоювання щодо потенційних перебоїв у постачаннях", - сказав Цуєсі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

"Проте, оскільки ринки не мають чіткого напряму, побоювання з приводу надлишку пропозиції залишаються сильними, і якщо геополітичні ризики не загостряться різко, ціна на нафту марки WTI може знизитися нижче 55 доларів на початку наступного року", - сказав він.

За даними про судноплавство, з документів та морських джерел, експорт нафти з Венесуели різко скоротився після того, як США захопили танкер на початку минулого тижня і ввели нові санкції проти судноплавних компаній та суден, які ведуть бізнес із латиноамериканським виробником нафти.

Ринок уважно стежить за розвитком подій та їх впливом на пропозицію нафти. Reuters повідомило, що США планують перехоплювати більше суден, які перевозять венесуельську нафту після захоплення танкера цього тижня, що посилює тиск на президента Ніколаса Мадуро.

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters

Проте зростаючі очікування профіциту продовжують чинити тиск на ціни.

У суботньому звіті JPMorgan Commodities Research говориться, що профіцит нафти в 2025 році, як очікується, продовжить зростати в 2026 і 2027 роках, оскільки прогнозується, що світова пропозиція нафти випереджатиме попит, збільшуючись втричі швидше за темпи зростання попиту до 2026 року.

Як пише видання, "Президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитись від прагнення своєї країни приєднатися до військового альянсу НАТО під час п'ятигодинних переговорів з американськими посланцями у Берліні в неділю". Переговори мають тривати у понеділок.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

Представник США Стів Віткофф заявив, що "було досягнуто значного прогресу", хоча додаткові подробиці не були розкриті.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні

У п'ятницю повідомили про ураження великого російського нафтопереробного заводу в ярославлі, на північний схід від москви; джерела у галузі повідомили, що підприємство призупинило видобуток.

Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області

За розрахунками Reuters, опублікованими в п'ятницю, доходи російського державного сектора від нафти і газу в грудні, імовірно, скоротяться майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і становитимуть 410 мільярдів рублів (5,12 мільярда доларів) через зниження цін на нафту та зміцнення рубля.

Можлива мирна угода зрештою може збільшити постачання російської нафти, яка нині перебуває під санкціями західних країн.

Що стосується пропозиції, американські енергетичні компанії минулого тижня вдруге за три тижні скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що діють, повідомила в п'ятницю енергетична сервісна компанія Baker Hughes.