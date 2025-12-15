Нафта дорожчає: питання Венесуели переважує побоювання про надлишок і вплив потенційної мирної угоди між рф та Україною

$42.270.00
49.520.00
ukenru
06:29 • 2380 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 13874 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 23691 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 21963 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 32030 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 36997 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 50910 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 76167 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51702 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48183 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою14 грудня, 21:55 • 9324 перегляди
Під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з УкраїниPhoto14 грудня, 22:08 • 13245 перегляди
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 10513 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 8226 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 10299 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 56748 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 70868 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 59625 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 69141 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 93590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Австралія
Берлін
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 12283 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 29952 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 31922 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 36612 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 71152 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Долар США

Нафта дорожчає: питання Венесуели переважує побоювання про надлишок і вплив потенційної мирної угоди між рф та Україною

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent та американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчали. Це відбулося на тлі перебоїв у постачанні, пов'язаних із напруженістю між США та Венесуелою, що переважило побоювання щодо надлишку пропозиції.

Нафта дорожчає: питання Венесуели переважує побоювання про надлишок і вплив потенційної мирної угоди між рф та Україною

Ціни на нафту зросли в понеділок, на тлі того, як перебої в постачаннях, пов'язані з ескалацією напруженості між США та Венесуелою, переважили побоювання щодо надлишку пропозиції та впливу потенційної мирної угоди між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або на 0,54%, до 61,45 долара за барель станом на 04:29 GMT (06:29 за Києвом), а американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або на 0,54%, до 57,75 долара.

Обидва контракти впали в ціні на понад 4% минулого тижня під тиском очікувань профіциту в 2026 році.

"Мирні переговори між росією та Україною коливаються між оптимізмом та обережністю, тоді як напруженість між Венесуелою та США наростає, викликаючи побоювання щодо потенційних перебоїв у постачаннях", - сказав Цуєсі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

"Проте, оскільки ринки не мають чіткого напряму, побоювання з приводу надлишку пропозиції залишаються сильними, і якщо геополітичні ризики не загостряться різко, ціна на нафту марки WTI може знизитися нижче 55 доларів на початку наступного року", - сказав він.

За даними про судноплавство, з документів та морських джерел, експорт нафти з Венесуели різко скоротився після того, як США захопили танкер на початку минулого тижня і ввели нові санкції проти судноплавних компаній та суден, які ведуть бізнес із латиноамериканським виробником нафти.

Ринок уважно стежить за розвитком подій та їх впливом на пропозицію нафти. Reuters повідомило, що США планують перехоплювати більше суден, які перевозять венесуельську нафту після захоплення танкера цього тижня, що посилює тиск на президента Ніколаса Мадуро.

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12.12.25, 05:22 • 23660 переглядiв

Проте зростаючі очікування профіциту продовжують чинити тиск на ціни.

У суботньому звіті JPMorgan Commodities Research говориться, що профіцит нафти в 2025 році, як очікується, продовжить зростати в 2026 і 2027 роках, оскільки прогнозується, що світова пропозиція нафти випереджатиме попит, збільшуючись втричі швидше за темпи зростання попиту до 2026 року.

Як пише видання, "Президент України Володимир Зеленський запропонував відмовитись від прагнення своєї країни приєднатися до військового альянсу НАТО під час п'ятигодинних переговорів з американськими посланцями у Берліні в неділю". Переговори мають тривати у понеділок.

Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14.12.25, 13:40 • 10501 перегляд

Представник США Стів Віткофф заявив, що "було досягнуто значного прогресу", хоча додаткові подробиці не були розкриті.

"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні14.12.25, 22:56 • 23691 перегляд

У п'ятницю повідомили про ураження великого російського нафтопереробного заводу в ярославлі, на північний схід від москви; джерела у галузі повідомили, що підприємство призупинило видобуток.

Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області12.12.25, 19:30 • 3815 переглядiв

За розрахунками Reuters, опублікованими в п'ятницю, доходи російського державного сектора від нафти і газу в грудні, імовірно, скоротяться майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і становитимуть 410 мільярдів рублів (5,12 мільярда доларів) через зниження цін на нафту та зміцнення рубля.

Можлива мирна угода зрештою може збільшити постачання російської нафти, яка нині перебуває під санкціями західних країн.

Що стосується пропозиції, американські енергетичні компанії минулого тижня вдруге за три тижні скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що діють, повідомила в п'ятницю енергетична сервісна компанія Baker Hughes.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Стів Віткофф
JPMorgan Chase
НАТО
Венесуела
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін