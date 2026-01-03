Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море
Киев • УНН
Врачи ГУР Минобороны Украины успешно прооперировали раненого военного в открытом море, несмотря на угрозу вражеского огня и отсутствие полноценного оснащения. Бойца с кровопотерей и переохлаждением доставили на платформу, где после согревания провели 45-минутную операцию.
Врачи Главного управления разведки Минобороны Украины провели сложную спасательную операцию в открытом море — под угрозой вражеского огня и без полноценного медицинского оснащения. Детали операции обнародовали в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Детали
Раненый украинский военный с кровопотерей и сильным переохлаждением был доставлен на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Медик с позывным "Точини" сообщил, что ситуация была крайне сложной, так как турникеты были наложены с опозданием.
"Из-за этого увеличилась кровопотеря и добавилась гипотермия. Состояние было тяжелым", – отметил медик.
Условия, в которых работала команда медиков, были также крайне сложными, ведь температура воздуха была низкой, в частности, около +10 °C. Поэтому сначала раненого интенсивно согревали. После того, как жизненные показатели начали стабилизироваться, врачи начали операцию.
Операция длилась около 45 минут и завершилась успешно. По словам медика, работа в экстремальных условиях для медиков ГУР является обычной практикой.
"Это может быть лодка, автомобиль, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать везде", – говорит "Точини"
После стабилизации состояния, оперированного военного доставили к берегу катерами, переданными для ГУР благотворителями в рамках инициативы "Катера для ГУР".
