2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Врачи ГУР Минобороны Украины успешно прооперировали раненого военного в открытом море, несмотря на угрозу вражеского огня и отсутствие полноценного оснащения. Бойца с кровопотерей и переохлаждением доставили на платформу, где после согревания провели 45-минутную операцию.

Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море

Врачи Главного управления разведки Минобороны Украины провели сложную спасательную операцию в открытом море — под угрозой вражеского огня и без полноценного медицинского оснащения. Детали операции обнародовали в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Детали

Раненый украинский военный с кровопотерей и сильным переохлаждением был доставлен на плавучую платформу в крайне тяжелом состоянии. Медик с позывным "Точини" сообщил, что ситуация была крайне сложной, так как турникеты были наложены с опозданием.

"Из-за этого увеличилась кровопотеря и добавилась гипотермия. Состояние было тяжелым", – отметил медик.

Условия, в которых работала команда медиков, были также крайне сложными, ведь температура воздуха была низкой, в частности, около +10 °C. Поэтому сначала раненого интенсивно согревали. После того, как жизненные показатели начали стабилизироваться, врачи начали операцию.

Операция длилась около 45 минут и завершилась успешно. По словам медика, работа в экстремальных условиях для медиков ГУР является обычной практикой.

"Это может быть лодка, автомобиль, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать везде", – говорит "Точини"

После стабилизации состояния, оперированного военного доставили к берегу катерами, переданными для ГУР благотворителями в рамках инициативы "Катера для ГУР".

Напомним

Кабинет министров разрешил учреждениям здравоохранения покупать жилье для медиков в прифронтовых областях. Жилье будет предоставляться на период работы в населенном пункте или до 30 км от него.

Ольга Розгон

