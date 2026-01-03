Операція на межі смерті: медики ГУР рятували пораненого бійця просто у відкритому морі

Лікарі Головного управління розвідки Міноборони України провели складну рятувальну операцію у відкритому морі - під загрозою ворожого вогню та без повноцінного медичного оснащення. Деталі операції оприлюднили в етері національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

Пораненого українського військового із крововтратою та сильним переохолодженням доставили на плавучу платформу у вкрай тяжкому стані. Медик із позивним "Точіні" повідомив, ситуація була вкрай складна, через те, що турнікети були накладені із запізненням.

"Через це зросла крововтрата і додалася гіпотермія. Стан був важкий", – зауважив медик.

Умови, у яких працювала команда медиків, були, такж, вкрай складними, адже температура повітря була низькою, зокрема, близько +10 °C. Тому, спершу пораненого інтенсивно зігрівали. Після того, як життєві показники почали стабілізовуватися, лікарі почали операцію.

Операція тривала близько 45 хвилин і завершилася успішно. За словами медика, робота в екстремальних умовах для медиків ГУР є звичною практикою.

"Це може бути човен, автомобіль, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємося працювати всюди", – каже "Точіні"

Після стабілізації стану, оперованого військового доправили до берега катерами, переданими для ГУР благодійниками в межах ініціативи "Катери для ГУР".

