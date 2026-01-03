Операція на межі смерті: медики ГУР рятували пораненого бійця просто у відкритому морі

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 січня, 16:10 • 20288 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 38933 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 43303 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 63525 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 37720 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 69188 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 98129 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67406 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60511 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 205510 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.9м/с
76%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД3 січня, 01:34 • 13294 перегляди
У Фінляндії на АЕС стався технічний збій: що відомо3 січня, 02:11 • 4748 перегляди
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та пораненихVideo3 січня, 04:32 • 9892 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 11894 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі07:38 • 6324 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 36126 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 55140 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 70250 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 205510 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 124580 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ніколас Мадуро
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Польща
Чехія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 40898 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 51435 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 50952 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 124584 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 48039 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Операція на межі смерті: медики ГУР рятували пораненого бійця просто у відкритому морі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Лікарі ГУР Міноборони України успішно прооперували пораненого військового у відкритому морі, попри загрозу ворожого вогню та відсутність повноцінного оснащення. Бійця з крововтратою та переохолодженням доставили на платформу, де після зігрівання провели 45-хвилинну операцію.

Операція на межі смерті: медики ГУР рятували пораненого бійця просто у відкритому морі

Лікарі Головного управління розвідки Міноборони України провели складну рятувальну операцію у відкритому морі - під загрозою ворожого вогню та без повноцінного медичного оснащення. Деталі операції оприлюднили в етері національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

Пораненого українського військового із крововтратою та сильним переохолодженням доставили на плавучу платформу у вкрай тяжкому стані. Медик із позивним "Точіні" повідомив, ситуація була вкрай складна, через те, що турнікети були накладені із запізненням.

"Через це зросла крововтрата і додалася гіпотермія. Стан був важкий", – зауважив медик.

Умови, у яких працювала команда медиків, були, такж, вкрай складними, адже температура повітря була низькою, зокрема, близько +10 °C. Тому, спершу пораненого інтенсивно зігрівали. Після того, як життєві показники почали стабілізовуватися, лікарі почали операцію.

Операція тривала близько 45 хвилин і завершилася успішно. За словами медика, робота в екстремальних умовах для медиків ГУР є звичною практикою.

"Це може бути човен, автомобіль, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємося працювати всюди", – каже "Точіні"

Після стабілізації стану, оперованого військового доправили до берега катерами, переданими для ГУР благодійниками в межах ініціативи "Катери для ГУР".

Нагадаємо

Кабінет міністрів дозволив закладам охорони здоров'я купувати житло для медиків у прифронтових областях. Житло надаватиметься на період роботи у населеному пункті або до 30 км від нього.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЗдоров'я
Нерухомість
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Головне управління розвідки Міністерства оборони України