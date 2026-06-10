Tencent привлекла $4,6 млрд на фоне наращивания инвестиций в ИИ

$44.840.3351.900.54
ukenru
9 июня, 17:43 • 15865 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 51028 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42236 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 31146 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 27916 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 22148 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
9 июня, 10:55 • 25121 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
9 июня, 10:37 • 22286 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
9 июня, 09:53 • 21033 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 19425 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
750мм
Популярные новости
Французский певец Патрик Брюэль задержан по делу о сексуальном насилии9 июня, 22:16 • 5832 просмотра
Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink9 июня, 22:56 • 4052 просмотра
В оккупированном Крыму россияне отменили ночное движение пассажирских поездов9 июня, 23:16 • 16845 просмотра
Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана10 июня, 00:17 • 6462 просмотра
Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном02:39 • 5244 просмотра
публикации
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 51028 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto9 июня, 15:42 • 23986 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42236 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 30852 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 30904 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Олег Синегубов
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде06:09 • 3810 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 19645 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 27595 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 63750 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 133983 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing AH-64 Apache
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Tencent привлекла $4,6 млрд на фоне наращивания инвестиций в ИИ

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

Tencent привлекла 4,6 млрд долларов через облигации для рефинансирования и развития ИИ. Это крупнейший выпуск офшорных юаневых бумаг китайской фирмой.

Tencent привлекла $4,6 млрд на фоне наращивания инвестиций в ИИ

Компания Tencent привлекла около 4,6 млрд долларов США за счет размещения облигаций в двух валютах: одних в долларах США, других в офшорных юанях, на фоне того, как китайский технологический гигант продолжает наращивать инвестиции в различные виды бизнеса, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

В заявлении, поданном на Гонконгскую фондовую биржу в среду, Tencent сообщила, что полученные средства будут использованы "на общие корпоративные цели, включая рефинансирование", то есть компания может использовать часть средств для замены части существующего долга благодаря более выгодным ставкам и условиям.

Tencent разместила 10-летние облигации на сумму 11 млрд юаней и 30-летние облигации на сумму 4 млрд юаней (также известные как облигации "дим-сам") с доходностью 2,5% и 3,1% соответственно. Компания также продала 10-летние долларовые облигации на сумму 1,75 миллиарда долларов и 20-летние долларовые облигации на сумму 700 миллионов долларов по ставкам всего на 50 и 60 базисных пунктов соответственно выше доходности аналогичных казначейских облигаций, на фоне того, как высокий спрос со стороны инвесторов снизил доходность облигаций.

По словам источника, знакомого с условиями сделки, во время формирования книги заявок на офшорные транши облигаций в юанях было подано заявок от инвесторов на общую сумму 43,4 миллиарда юаней, а на два долларовых транша - на сумму 8,5 миллиарда долларов. Большинство инвесторов, привлеченных этими облигациями, - из Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил источник, а 25% инвесторов 20-летних долларовых облигаций - из США.

10- и 30-летние облигации "дим-сам" являются крупнейшими в своем роде, выпущенными китайской компанией, сказал источник.

Долларовые облигации - это первый подобный выпуск облигаций Tencent с 2021 года, и торги начнутся в следующий вторник. После завершения размещения облигаций у Tencent будет облигаций на сумму примерно 22,18 млрд долларов США в рамках глобальной программы среднесрочных облигаций, общий объем выпуска которых составляет 30 млрд долларов США.

"Мы довольны положительной реакцией на наше размещение облигаций в условиях динамичной глобальной рыночной конъюнктуры, — сказал Мартин Лау, президент Tencent. — Положительная реакция демонстрирует признание инвесторами высококачественного роста наших основных направлений бизнеса и преимуществ, которые мы получаем от внедрения ИИ".

Nvidia снова побила рекорды прибыли, но инвесторы остались недовольны – BBC21.05.26, 19:36 • 3228 просмотров

Новый шаг Tencent по привлечению офшорного долга происходит на фоне того, как компания продолжает наращивать инвестиции в ИИ, пытаясь опередить ByteDance и Alibaba в технологической гонке вооружений, пишет издание. После того, как экспортный контроль США сдержал планы компании по расходам на чипы в 2025 году, Tencent пообещала существенно увеличить инвестиции в ИИ в этом году, особенно во второй половине года, когда ожидается появление большего количества китайских чипов для ИИ.

Хотя в первые три месяца года Tencent зафиксировала самый медленный рост выручки за шесть кварталов, ее капитальные затраты за этот период достигли 31,9 млрд юаней, что на 63% больше, чем в предыдущем квартале. Goldman Sachs ожидает, что капитальные затраты Tencent достигнут 165 млрд юаней в 2027 году, что более чем вдвое превышает уровень 2025 года.

В число организаторов размещения долларовых облигаций входят ведущие американские банки, такие как JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities и Goldman Sachs.

Компания планирует провести листинг облигаций на Гонконгской фондовой бирже. Размещение будет осуществляться посредством частного размещения и не будет предлагаться розничным инвесторам.

Китайские ИИ-гиганты Zhipu и MiniMax раскрыли доходы перед выходом на биржу22.12.25, 07:32 • 4731 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Энергетика
ByteDance
Банк Америки
JPMorgan Chase
Соединённые Штаты