Tencent привлекла $4,6 млрд на фоне наращивания инвестиций в ИИ

Компания Tencent привлекла около 4,6 млрд долларов США за счет размещения облигаций в двух валютах: одних в долларах США, других в офшорных юанях, на фоне того, как китайский технологический гигант продолжает наращивать инвестиции в различные виды бизнеса, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

В заявлении, поданном на Гонконгскую фондовую биржу в среду, Tencent сообщила, что полученные средства будут использованы "на общие корпоративные цели, включая рефинансирование", то есть компания может использовать часть средств для замены части существующего долга благодаря более выгодным ставкам и условиям.

Tencent разместила 10-летние облигации на сумму 11 млрд юаней и 30-летние облигации на сумму 4 млрд юаней (также известные как облигации "дим-сам") с доходностью 2,5% и 3,1% соответственно. Компания также продала 10-летние долларовые облигации на сумму 1,75 миллиарда долларов и 20-летние долларовые облигации на сумму 700 миллионов долларов по ставкам всего на 50 и 60 базисных пунктов соответственно выше доходности аналогичных казначейских облигаций, на фоне того, как высокий спрос со стороны инвесторов снизил доходность облигаций.

По словам источника, знакомого с условиями сделки, во время формирования книги заявок на офшорные транши облигаций в юанях было подано заявок от инвесторов на общую сумму 43,4 миллиарда юаней, а на два долларовых транша - на сумму 8,5 миллиарда долларов. Большинство инвесторов, привлеченных этими облигациями, - из Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил источник, а 25% инвесторов 20-летних долларовых облигаций - из США.

10- и 30-летние облигации "дим-сам" являются крупнейшими в своем роде, выпущенными китайской компанией, сказал источник.

Долларовые облигации - это первый подобный выпуск облигаций Tencent с 2021 года, и торги начнутся в следующий вторник. После завершения размещения облигаций у Tencent будет облигаций на сумму примерно 22,18 млрд долларов США в рамках глобальной программы среднесрочных облигаций, общий объем выпуска которых составляет 30 млрд долларов США.

"Мы довольны положительной реакцией на наше размещение облигаций в условиях динамичной глобальной рыночной конъюнктуры, — сказал Мартин Лау, президент Tencent. — Положительная реакция демонстрирует признание инвесторами высококачественного роста наших основных направлений бизнеса и преимуществ, которые мы получаем от внедрения ИИ".

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Новый шаг Tencent по привлечению офшорного долга происходит на фоне того, как компания продолжает наращивать инвестиции в ИИ, пытаясь опередить ByteDance и Alibaba в технологической гонке вооружений, пишет издание. После того, как экспортный контроль США сдержал планы компании по расходам на чипы в 2025 году, Tencent пообещала существенно увеличить инвестиции в ИИ в этом году, особенно во второй половине года, когда ожидается появление большего количества китайских чипов для ИИ.

Хотя в первые три месяца года Tencent зафиксировала самый медленный рост выручки за шесть кварталов, ее капитальные затраты за этот период достигли 31,9 млрд юаней, что на 63% больше, чем в предыдущем квартале. Goldman Sachs ожидает, что капитальные затраты Tencent достигнут 165 млрд юаней в 2027 году, что более чем вдвое превышает уровень 2025 года.

В число организаторов размещения долларовых облигаций входят ведущие американские банки, такие как JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities и Goldman Sachs.

Компания планирует провести листинг облигаций на Гонконгской фондовой бирже. Размещение будет осуществляться посредством частного размещения и не будет предлагаться розничным инвесторам.

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