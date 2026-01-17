Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 12576 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 20402 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 19195 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 30649 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 41010 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35790 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51724 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28516 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43810 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36042 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне пытаются форсировать Северский Донец на Славянском направлении - ДШВVideo17 января, 11:18 • 4142 просмотра
Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров в Харьковской области из-за окуркаPhoto17 января, 11:29 • 3878 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo17 января, 12:09 • 15745 просмотра
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 4820 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света16:25 • 6188 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 20972 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 51724 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 29755 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 61387 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 91592 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Гренландия
Франция
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19372 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17257 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15572 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15140 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 26729 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на JPMorgan Chase из-за закрытия счетов после событий 6 января 2021 года. Он утверждает, что банк действовал неправомерно по политическим мотивам.

Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на один из крупнейших банков страны – "JPMorgan Chase". Причиной стал так называемый "дебанкинг" – закрытие счетов и отказ в финансовых услугах после событий 6 января 2021 года. Об этом он сообщил 17 января в своей соцсети "Truth Social", пишет УНН.

Подробности

Трамп утверждает, что банковское учреждение действовало неправомерно, разорвав с ним сотрудничество по политическим мотивам. По словам президента, иск будет подан в течение ближайших двух недель.

Пришло время искать новое руководство в Иране: Трамп в ответ на обвинения Хаменеи17.01.26, 20:31 • 2536 просмотров

Я подам в суд на JPMorgan Chase в течение следующих двух недель за неправильный и ненадлежащий ДЕБАНКИНГ меня после протестов 6 января

– заявил Трамп.

Он также добавил, что считает эти действия финансового учреждения частью более широкой кампании по ограничению прав консерваторов.

Контекст и реакция банка

Это заявление появилось на фоне сообщений в СМИ о том, что Трамп якобы предлагал генеральному директору "JPMorgan Chase" Джейми Даймону должность главы Федеральной резервной системы (ФРС). Президент опроверг эти слухи, назвав их "абсолютно ложными". 

Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17.01.26, 19:03 • 3632 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Банковская карта
Выборы в США
Социальная сеть
Столкновения
Федеральная резервная система
Truth Social
JPMorgan Chase
Дональд Трамп
Соединённые Штаты