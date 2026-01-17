Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на один из крупнейших банков страны – "JPMorgan Chase". Причиной стал так называемый "дебанкинг" – закрытие счетов и отказ в финансовых услугах после событий 6 января 2021 года. Об этом он сообщил 17 января в своей соцсети "Truth Social", пишет УНН.

Подробности

Трамп утверждает, что банковское учреждение действовало неправомерно, разорвав с ним сотрудничество по политическим мотивам. По словам президента, иск будет подан в течение ближайших двух недель.

Я подам в суд на JPMorgan Chase в течение следующих двух недель за неправильный и ненадлежащий ДЕБАНКИНГ меня после протестов 6 января – заявил Трамп.

Он также добавил, что считает эти действия финансового учреждения частью более широкой кампании по ограничению прав консерваторов.

Контекст и реакция банка

Это заявление появилось на фоне сообщений в СМИ о том, что Трамп якобы предлагал генеральному директору "JPMorgan Chase" Джейми Даймону должность главы Федеральной резервной системы (ФРС). Президент опроверг эти слухи, назвав их "абсолютно ложными".

