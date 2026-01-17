Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 12280 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 19695 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 18759 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 30227 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 40657 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35580 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51310 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28439 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43698 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35987 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 7926 перегляди
Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба17 січня, 10:59 • 5832 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 15448 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 4262 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 5532 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 20695 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 51299 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 29566 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61193 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91414 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19219 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17129 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15471 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15046 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26642 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Дональд Трамп оголосив про намір подати до суду на JPMorgan Chase через закриття рахунків після подій 6 січня 2021 року. Він стверджує, що банк діяв неправомірно з політичних мотивів.

Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір подати до суду на один із найбільших банків країни – "JPMorgan Chase". Причиною став так званий "дебанкінг" – закриття рахунків та відмова у фінансових послугах після подій 6 січня 2021 року. Про це він повідомив 17 січня у своїй соцмережі "Truth Social", пише УНН.

Деталі

Трамп стверджує, що банківська установа діяла неправомірно, розірвавши з ним співпрацю з політичних мотивів. За словами президента, позов буде подано протягом найближчих двох тижнів.

Настав час шукати нове керівництво в Ірані: Трамп у відповідь на звинувачення Хаменеї17.01.26, 20:31 • 2336 переглядiв

Я подам до суду на JPMorgan Chase протягом наступних двох тижнів за неправильний і неналежний ДЕБАНКІНГ мене після протестів 6 січня

– заявив Трамп.

Він також додав, що вважає ці дії фінансової установи частиною ширшої кампанії з обмеження прав консерваторів.

Контекст та реакція банку

Ця заява з’явилася на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що Трамп нібито пропонував генеральному директору "JPMorgan Chase" Джеймі Даймону посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС). Президент спростував ці чутки, назвавши їх "абсолютно неправдивими". 

Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17.01.26, 19:03 • 3488 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Банківська картка
Вибори в США
Соціальна мережа
Сутички
Федеральна резервна система
Truth Social
JPMorgan Chase
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки