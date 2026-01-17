Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір подати до суду на один із найбільших банків країни – "JPMorgan Chase". Причиною став так званий "дебанкінг" – закриття рахунків та відмова у фінансових послугах після подій 6 січня 2021 року. Про це він повідомив 17 січня у своїй соцмережі "Truth Social", пише УНН.

Деталі

Трамп стверджує, що банківська установа діяла неправомірно, розірвавши з ним співпрацю з політичних мотивів. За словами президента, позов буде подано протягом найближчих двох тижнів.

Я подам до суду на JPMorgan Chase протягом наступних двох тижнів за неправильний і неналежний ДЕБАНКІНГ мене після протестів 6 січня – заявив Трамп.

Він також додав, що вважає ці дії фінансової установи частиною ширшої кампанії з обмеження прав консерваторів.

Контекст та реакція банку

Ця заява з’явилася на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що Трамп нібито пропонував генеральному директору "JPMorgan Chase" Джеймі Даймону посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС). Президент спростував ці чутки, назвавши їх "абсолютно неправдивими".

