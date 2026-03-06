В МЭА заявили, что на рынках "много нефти", но предупредили о возможной "войне торгов за газ"

Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол пытался развеять опасения по поводу глобального нефтяного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что на рынках «много нефти» благодаря «огромному избытку», но предупредив, что вероятна война торгов за газ, сообщает The Guardian и AP, пишет УНН.

О запасах нефти

Нефти много, у нас нет дефицита нефти. На рынке огромный избыток. Мы сталкиваемся с временными перебоями, логистическими перебоями - сказал журналистам в Брюсселе глава мирового энергетического надзорного органа Фатих Бирол.

Это происходит на фоне сообщений о том, что торговцы мазутом в Азии пытаются обеспечить альтернативные поставки, на фоне того, как война США и Израиля против Ирана, а также ответные удары Тегерана сокращают поставки от ключевых поставщиков с Ближнего Востока через Ормузский пролив, через который транспортируется примерно пятая часть мировой нефти.

Цена на нефть - на пути к крупнейшему недельному росту за четыре года, что подпитывает опасения по поводу всплеска инфляции, что снова разожжет кризис стоимости жизни и повредит экономическому росту во всем мире, указывает издание.

Как отмечает CNN, цены на нефть продолжают стремительно расти, с начала года уже подскочив на 50%, на фоне того, как фактическое закрытие Ормузского пролива сохраняется, блокируя поток энергоносителей из Ближнего Востока.

Цены на американскую нефть выросли еще на 6% до 85,85 долларов за баррель во время последних торгов. Сегодня цена на нефть достигла 86,22 долларов за баррель, что является самой высокой ценой в течение дня с апреля 2024 года. Это стало продолжением скачка в четверг почти на 9%, самого большого однодневного роста с мая 2020 года.

"Цены на нефть выросли на 50% с начала года, причем большая часть этого роста пришлась на наращивание военной мощи США на Ближнем Востоке. Цена на нефть выросла на 28% только с пятницы, последнего дня перед началом войны", - отмечает издание.

В то же время, по данным энергетических аналитиков, которые приводит CNN, нефтехранилища в регионе Персидского залива заполняются, а экспорт нефти практически остановлен.

Практически ни один танкер не рискует транзитом через Ормузский пролив, который с одной стороны окружает Иран, из-за опасений атаки иранских беспилотников или ракет.

С заполнением хранилищ возрастает риск того, что добычу нефти придется сократить.

"Саудовская Аравия, которая долго считалась непоколебимым (нефтяным) амортизатором Персидского залива, столкнется с вынужденным сокращением добычи в течение недели", – говорится в записке исследовательской и аналитической компании Rystad Energy в четверг. Помимо Саудовской Аравии, регион Персидского залива включает Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Если конфликт затянется, "трехзначные цены на нефть станут вполне реальной возможностью", сказал в записке Адитья Сарасват, старший аналитик Rystad Energy. "Мы можем начать наблюдать предупредительные остановки добычи по всему региону, что будет иметь серьезные последствия для мировых рынков нефти", – добавил Сарасват.

Поскольку резервы хранилищ измеряются днями, а не месяцами, вопрос для большинства производителей нефти из стран Персидского залива заключается не в том, придется ли им сократить производство, а в том, когда, по данным Rystad Energy.

Наташа Канева, руководитель отдела глобальной стратегии сырьевых товаров J.P. Morgan, также считает, что ограничения производства могут быстро возрасти, и подсчитала, что на каждое сокращение добычи на миллион баррелей нефти в день цена на базовую нефть возрастает на 4 доллара.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух иракских чиновников из нефтяной отрасли заявило, что Ирак уже сократил добычу нефти почти на 1,5 миллиона баррелей в день и что эти сокращения могут распространиться до более чем 3 миллионов баррелей в течение нескольких дней, поскольку страна исчерпает запасы хранилищ и не может экспортировать нефть из-за конфликта.

О газе

Тем временем глава МЭА предупреждает о вероятной войне торгов за газ, заявив, что конфликт в Иране остановил экспорт иранского газа преимущественно на азиатские рынки, и если эта остановка затянется, она, вероятно, приведет к войне торгов между Европой и Азией, а цены на энергоносители резко возрастут.

Если кризис будет продолжаться таким образом, азиатским покупателям и европейским покупателям придется конкурировать за СПГ, который будет дефицитным. Так что это будет вызовом для европейских стран, если кризис продолжится в ближайшие дни или недели - сказал Бирол.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, как отмечает The Guardian, ранее сегодня заявил, что возвращение экспорта энергоносителей к нормальному уровню может занять "недели или месяцы", даже если война закончится немедленно, после удара иранского беспилотника по крупнейшему в стране заводу по производству СПГ.

Один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак

Он предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке может "подорвать экономику мира", на фоне того, как второй по величине в мире производитель СПГ был вынужден объявить так называемый форс-мажор, когда компания освобождается от договорных обязательств в случае чрезвычайных обстоятельств, находящихся вне ее контроля.

Хотя небольшая часть катарского газа экспортируется в Европу, он сказал, что континент пострадает, поскольку азиатские покупатели будут предлагать более высокие цены, чем европейские, за газ, доступный на рынке.

"Если эта война продлится несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире, - сказал Аль-Кааби Financial Times. - Цена на энергоносители для всех вырастет. Возникнет дефицит некоторых продуктов, и это вызывает цепную реакцию: заводы не смогут обеспечить поставки".

Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране