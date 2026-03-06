У МЕА заявили про "багато нафти" на ринках, але попередили про можливу "війну торгів за газ"

Директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол намагався розвіяти побоювання щодо глобальної нафтової кризи, на тлі того, як конфлікт на Близькому Сході загострюється, заявивши, що на ринках "багато нафти" завдяки "величезному надлишку", але попередивши, що ймовірна війна торгів за газ, повідомляє The Guardian та AP, пише УНН.

Про запаси нафти

Нафти багато, у нас немає дефіциту нафти. На ринку величезний надлишок. Ми стикаємося з тимчасовими перебоями, логістичними перебоями - сказав журналістам у Брюсселі голова світового енергетичного наглядового органу Фатіх Бірол.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що торговці мазутом в Азії намагаються забезпечити альтернативні постачання, на тлі того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану, а також удари Тегерана у відповідь скорочують поставки від ключових постачальників з Близького Сходу через Ормузьку протоку, через яку транспортується приблизно п'ята частина світової нафти.

Ціна на нафту - на шляху до найбільшого тижневого зростання за чотири роки, що підживлює побоювання щодо сплеску інфляції, що знову розпалить кризу вартості життя та зашкодить економічному зростанню в усьому світі, вказує видання.

Як зазначає CNN, ціни на нафту продовжують стрімко зростати, з початку року вже підскочивши на 50%, на тлі того, як фактичне закриття Ормузької протоки зберігається, блокуючи потік енергоносіїв із Близького Сходу.

Ціни на американську нафту зросли ще на 6% до 85,85 доларів за барель під час останніх торгів. Сьогодні ціна на нафту досягла 86,22 доларів за барель, що є найвищою ціною протягом дня з квітня 2024 року. Це стало продовженням стрибка у четвер майже на 9%, найбільшого одноденного зростання з травня 2020 року.

"Ціни на нафту зросли на 50% з початку року, причому більша частина цього зростання припала на нарощування військової міці США на Близькому Сході. Ціна на нафту зросла на 28% лише з п'ятниці, останнього дня перед початком війни", - зазначає видання.

Водночас, за даними енергетичних аналітиків, які наводить CNN, нафтосховища в регіоні Перської затоки заповнюються, а експорт нафти практично зупинений.

Практично жоден танкер не ризикує транзитом через Ормузьку протоку, яка з одного боку оточує Іран, через побоювання атаки іранських безпілотників або ракет.

Зі заповненням сховищ зростає ризик того, що видобуток нафти доведеться скоротити.

"Саудівська Аравія, яка довго вважалася непохитним (нафтовим) амортизатором Перської затоки, зіткнеться з вимушеним скороченням видобутку протягом тижня", – йдеться у записці дослідницької та аналітичної компанії Rystad Energy у четвер. Окрім Саудівської Аравії, регіон Перської затоки включає Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Якщо конфлікт затягнеться, "тризначні ціни на нафту стануть цілком реальною можливістю", сказав у записці Адітья Сарасват, старший аналітик Rystad Energy. "Ми можемо почати спостерігати запобіжні зупинки видобутку по всьому регіону, що матиме серйозні наслідки для світових ринків нафти", – додав Сарасват.

Оскільки резерви сховищ вимірюються днями, а не місяцями, питання для більшості виробників нафти з країн Перської затоки полягає не в тому, чи доведеться їм скоротити виробництво, а в тому, коли, за даними Rystad Energy.

Наташа Канева, керівник відділу глобальної стратегії сировинних товарів J.P. Morgan, також вважає, що обмеження виробництва можуть швидко зрости, і підрахувала, що на кожне скорочення видобутку на мільйон барелів нафти на день ціна на базову нафту зростає на 4 долари.

У вівторок агентство Reuters з посиланням на двох іракських чиновників з нафтової галузі заявило, що Ірак вже скоротив видобуток нафти майже на 1,5 мільйона барелів на день і що ці скорочення можуть поширитися до понад 3 мільйонів барелів протягом кількох днів, оскільки країна вичерпає запаси сховищ і не може експортувати нафту через конфлікт.

Щодо газу

Тим часом голова МЕА попереджає про ймовірну війну торгів за газ, заявивши, що конфлікт в Ірані зупинив експорт іранського газу переважно на азійські ринки, і якщо ця зупинка затягнеться, вона, імовірно, призведе до війни торгів між Європою та Азією, а ціни на енергоносії різко зростуть.

Якщо криза продовжуватиметься таким чином, азійським покупцям та європейським покупцям доведеться конкурувати за СПГ, який буде дефіцитним. Тож це буде викликом для європейських країн, якщо криза продовжиться в найближчі дні чи тижні - сказав Бірол.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі, як зазначає The Guardian, раніше сьогодні заявив, що повернення експорту енергоносіїв до нормального рівня може зайняти "тижні або місяці", навіть якщо війна закінчиться негайно, після удару іранського безпілотника по найбільшому в країні заводу з виробництва СПГ.

Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак

Він попередив, що конфлікт на Близькому Сході може "підірвати економіку світу", на тлі того, як другий за величиною у світі виробник СПГ був змушений оголосити так званий форс-мажор, коли компанія звільняється від договірних зобов'язань у разі надзвичайних обставин, що знаходяться поза її контролем.

Хоча невелика частина катарського газу експортується до Європи, він сказав, що континент постраждає, оскільки азійські покупці пропонуватимуть вищі ціни, ніж європейські, за газ, доступний на ринку.

"Якщо ця війна триватиме кілька тижнів, це вплине на зростання ВВП у всьому світі, - сказав Аль-Каабі Financial Times. - Ціна на енергоносії для всіх зросте. Виникне дефіцит деяких продуктів, і це викликає ланцюгову реакцію: заводи не зможуть забезпечити постачання".

