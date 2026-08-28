Суд Нью-Йорка одобрил финансовое соглашение Bank of America по иску пострадавших от действий Эпштейна
Киев • УНН
Женщины, пострадавшие от Джеффри Эпштейна, получат 72,5 млн долларов по мировому соглашению с Bank of America. Суд отклонил возражения трех истиц.
В Нью-Йорке федеральный суд одобрил окончательное утверждение мирового соглашения на сумму 72,5 миллиона долларов между финансовым учреждением Bank of America и женщинами, пострадавшими от действий Джеффри Эпштейна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Окружной судья Джед Ракофф во время слушаний заявил, что достигнутые договорённости обеспечат истицам существенную компенсацию и частичное восстановление справедливости. Одновременно суд отклонил возражения трёх обвинительниц относительно чрезмерно широкого характера условий соглашения, предусматривающих отказ от дальнейших претензий.
Билл Гейтс заявил в Конгрессе, что не видел доказательств преступлений Эпштейна11.06.26, 03:17 • 4280 просмотров
Также были отклонены претензии относительно несоответствия исков других участниц коллективного обращения требованиям главной истицы под псевдонимом Джейн Доу. Истица заявляла, что подвергалась систематическому насилию со стороны финансиста в период с 2011 по 2019 год, а средства за это перечислялись через счета в указанном банковском учреждении.
Судебное разбирательство касалось обвинений в адрес банковской системы в игнорировании финансовых операций, связанных с деятельностью Эпштейна. Большинство сомнительных транзакций осуществлялось уже после того, как финансист в 2008 году признал вину в преступлениях и был поставлен на учёт.
В США один из штатов судится с правительством из-за «файлов Эпштейна»06.08.26, 11:36 • 3252 просмотра
Представители Bank of America во время подписания мирового соглашения в марте заявили, что учреждение не способствовало совершению преступлений, связанных с торговлей людьми. Ранее адвокаты истиц также заключили аналогичные финансовые соглашения с другими крупными банками — JPMorgan Chase на 290 миллионов долларов и Deutsche Bank на 75 миллионов долларов.
Финансист Джеффри Эпштейн умер в камере следственного изолятора в Нью-Йорке в августе 2019 года в ожидании судебного процесса. Согласно официальным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало самоубийство.
Расследование выявило заявления о сексуальных домогательствах в художественной школе США, среди фигурантов - Эпштейн30.07.26, 05:36 • 4151 просмотр