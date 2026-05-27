Фонд Совета мира Трампа пуст — СМИ

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

Официальный фонд Совета мира Трампа пуст. Доноры перечисляют средства на счета JPMorgan в обход Всемирного банка без надлежащего финансового контроля.

Официальный фонд Совета мира Дональда Трампа пуст, а организация застряла в юридической и политической неопределенности, что затормозило проекты по восстановлению Газы, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Президент США назвал совет, который требовал от мировых лидеров взносов на "пожизненное членство" в размере 1 млрд долларов, одной из "важнейших" созданных международных организаций. Государства-члены пообещали 7 млрд долларов на "пакет помощи" совета Газе, а Трамп пообещал еще 10 млрд долларов финансирования со стороны США.

Но через четыре месяца после его создания финансовый фонд совета, созданный Всемирным банком, не получил никаких денег от доноров, по словам четырех человек, знакомых с этим вопросом. "Ни один доллар не был внесен", – сказал один.

Вместо того чтобы использовать фонд, управляемый Всемирным банком и одобренный ООН, совет получал пожертвования напрямую через свой счет JPMorgan, сообщили представитель совета и еще одно лицо, знакомое с договоренностями.

Хотя Всемирный банк должен отчитываться о финансовом состоянии фонда Газы перед вкладчиками и членами совета, для счета JPMorgan не существует никаких независимых требований по прозрачности.

Чиновник Совета мира сообщил Financial Times, что "был установлен ряд вариантов получения финансирования", включая механизм Всемирного банка, и что "на данный момент доноры решили воспользоваться другими вариантами".

Совет мира будет "отчитываться о своих финансовых показателях" собственному исполнительному совету, состоящему из должностных лиц администрации Трампа и других советников, "в надлежащее время", добавил чиновник.

Взносы в размере около 3 миллионов долларов от Марокко и 20 миллионов долларов от Объединенных Арабских Эмиратов помогли финансировать офис Николая Младенова, "высокого представителя" в послевоенной Газе, и зарплаты Палестинского технократического комитета, который совет создал для управления сектором.

ОАЭ также недавно выделили 100 миллионов долларов на обучение новых полицейских сил для Газы, но программа еще не началась, и средства заморожены, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом.

Добавим

Издание отмечает, что Государственный департамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов США из средств помощи на проекты, связанные с повесткой дня совета. Но эти средства, которые не будут поступать напрямую в совет, также еще не потрачены.

Старший помощник Конгресса сказал: "Никакие из этих денег (не поступили в совет). Совет мира не управляет никакими из этих денег. И штат сообщает нам, что нет намерения, чтобы Совет мира управлял какими-либо из этих денег".

Государственный департамент хочет предоставить около 50 млн долларов США непосредственно совету для финансирования операций, но эти средства также еще не распределены. По словам помощника Конгресса, чиновники заверили Конгресс, что совету не будет разрешено использовать эти средства, пока не будут внедрены системы финансового контроля и другие системы, необходимые для получения средств США.

Государственный департамент заявил, что "поддерживает видение президента" относительно совета и "продолжает оценивать, как существующие органы власти, программы и межведомственная координация могут наилучшим образом поддерживать эти цели".

Хотя совет начал тендеры на работы по безопасности и реконструкции в Газе, представитель совета заявил, что никакие контракты еще не заключены. "В значительной степени это связано с тем, что мы еще не работаем в Газе", так как ХАМАС еще не разоружился, сказал представитель.

Контекст

Трамп запустил совет с характерной помпой в январе, что заставило некоторые европейские столицы опасаться, что его целью было конкурировать с ООН. Его первой главной миссией было курировать реконструкцию Газы после двух лет разрушительной войны.

Его зять и советник Джаред Кушнер позже предложил блестящие модели футуристической Газы на базе искусственного интеллекта, с сияющими башнями и роскошными удобствами. Недавний опрос ЕС, ООН и Всемирного банка оценил, что для реконструкции Газы в течение следующего десятилетия потребуется более 70 миллиардов долларов.

Законодатели США требовали от администрации Трампа дополнительной информации о совете, его деятельности и правовом статусе. Некоторые ставили под сомнение, соответствует ли он юридическому порогу, чтобы квалифицироваться в США как международная организация, имеющая право на получение средств от США, но еще не получили детальных ответов от Государственного департамента.

Антонина Туманова

