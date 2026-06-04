ФБР ликвидировало мужчину после 15-часового захвата заложников в Калифорнии
Киев • УНН
Агенты ФБР застрелили мужчину, который 15 часов удерживал 10 заложников в здании с банком. Все люди были освобождены невредимыми, мотивы преступника выясняются.
Агенты Федерального бюро расследований США застрелили мужчину, который удерживал 10 заложников в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния. Таким образом завершилось противостояние, длившееся более 15 часов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным правоохранителей, погибшим оказался 41-летний Энтони Скотт Сирлз-Харрис. Его ликвидировали около 4:20 утра по местному времени. В полиции сообщили, что все десять заложников были освобождены и не получили травм.
Он был хорошо знаком правоохранительным органам и имеет криминальное прошлое за использование оружия для совершения насильственных преступлений
Угрожал взрывом в здании с банком
Инцидент начался во вторник после сообщения об угрозе взрыва в здании, где расположено отделение банка Chase. По словам представителей полиции, мужчина забаррикадировался на втором этаже и прикрепил взрывные устройства к себе и части заложников.
Среди удерживаемых были сотрудники управления образования округа Керн. Правоохранители отметили, что мотивы нападавшего пока устанавливаются, а руководство школьного округа, предварительно, не было его конкретной целью.
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