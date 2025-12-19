Банк Morgan Stanley стал фаворитом для проведения исторического IPO SpaceX благодаря связям с Маском
Киев • УНН
Morgan Stanley является главным претендентом на роль ведущего андеррайтера IPO SpaceX благодаря давним связям с Илоном Маском. Ожидается, что размещение акций SpaceX в 2026 году станет крупнейшим в истории, превысив 1,5 триллиона долларов капитализации.
Банк Morgan Stanley стал главным претендентом на ведущую роль в предстоящем выходе SpaceX на биржу. Хотя официальный отбор еще продолжается, давнее сотрудничество банка с Илоном Маском дает ему существенное преимущество над конкурентами, такими как Goldman Sachs и JPMorgan. По данным источников Reuters, решение по основному банку-андеррайтеру может быть принято уже до конца 2025 года, пишет УНН.
Подробности
Связи Маска с Morgan Stanley длятся более 15 лет. Именно этот банк помогал выводить Tesla на IPO в 2010 году и руководил финансированием сделки по приобретению Twitter (ныне X) в 2022-м. Такая история успешных совместных проектов делает Morgan Stanley наиболее вероятным кандидатом на должность "ведущего левого" андеррайтера – главного организатора процесса размещения акций.
Крупнейшее IPO в истории?
SpaceX сейчас оценивают в ошеломляющие 800 миллиардов долларов, а по некоторым прогнозам, после выхода на биржу капитализация компании может достичь 1,5 триллиона долларов. Это сделает размещение акций SpaceX крупнейшим в мировой истории, опередив даже рекорд нефтяного гиганта Saudi Aramco.
Однако эксперты предостерегают:
- Окончательное решение зависит от стабильности экономики, и Маск может в любой момент отложить планы.
- Сложность процесса: IPO такой гигантской частной компании требует беспрецедентной подготовки и участия целого синдиката банков.
Ожидается, что выход на публичный рынок состоится в 2026 году. Эти деньги нужны SpaceX для финансирования амбициозных проектов, в частности развития сети орбитальных центров обработки данных и колонизации Марса.
