Банк Morgan Stanley стал фаворитом для проведения исторического IPO SpaceX благодаря связям с Маском

15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Эксклюзивы
Популярные новости
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины16:27
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Банк Morgan Stanley стал фаворитом для проведения исторического IPO SpaceX благодаря связям с Маском

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Morgan Stanley является главным претендентом на роль ведущего андеррайтера IPO SpaceX благодаря давним связям с Илоном Маском. Ожидается, что размещение акций SpaceX в 2026 году станет крупнейшим в истории, превысив 1,5 триллиона долларов капитализации.

Банк Morgan Stanley стал фаворитом для проведения исторического IPO SpaceX благодаря связям с Маском

Банк Morgan Stanley стал главным претендентом на ведущую роль в предстоящем выходе SpaceX на биржу. Хотя официальный отбор еще продолжается, давнее сотрудничество банка с Илоном Маском дает ему существенное преимущество над конкурентами, такими как Goldman Sachs и JPMorgan. По данным источников Reuters, решение по основному банку-андеррайтеру может быть принято уже до конца 2025 года, пишет УНН.

Подробности

Связи Маска с Morgan Stanley длятся более 15 лет. Именно этот банк помогал выводить Tesla на IPO в 2010 году и руководил финансированием сделки по приобретению Twitter (ныне X) в 2022-м. Такая история успешных совместных проектов делает Morgan Stanley наиболее вероятным кандидатом на должность "ведущего левого" андеррайтера – главного организатора процесса размещения акций.

Крупнейшее IPO в истории?

SpaceX сейчас оценивают в ошеломляющие 800 миллиардов долларов, а по некоторым прогнозам, после выхода на биржу капитализация компании может достичь 1,5 триллиона долларов. Это сделает размещение акций SpaceX крупнейшим в мировой истории, опередив даже рекорд нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 600 миллиардов долларов – Forbes15.12.25, 21:51 • 7590 просмотров

Однако эксперты предостерегают:

  • Окончательное решение зависит от стабильности экономики, и Маск может в любой момент отложить планы.
    • Сложность процесса: IPO такой гигантской частной компании требует беспрецедентной подготовки и участия целого синдиката банков.

      Ожидается, что выход на публичный рынок состоится в 2026 году. Эти деньги нужны SpaceX для финансирования амбициозных проектов, в частности развития сети орбитальных центров обработки данных и колонизации Марса.

      SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов05.12.25, 21:53 • 5460 просмотров

      Степан Гафтко

