Банк Morgan Stanley став фаворитом для проведення історичного IPO SpaceX завдяки зв'язкам з Маском
Київ • УНН
Morgan Stanley є головним претендентом на роль провідного андеррайтера IPO SpaceX завдяки давнім зв'язкам з Ілоном Маском. Очікується, що розміщення акцій SpaceX у 2026 році стане найбільшим в історії, перевищивши 1,5 трильйона доларів капіталізації.
Банк Morgan Stanley став головним претендентом на провідну роль у майбутньому виході SpaceX на біржу. Хоча офіційний відбір ще триває, давня співпраця банку з Ілоном Маском дає йому суттєву перевагу над конкурентами, такими як Goldman Sachs та JPMorgan. За даними джерел Reuters, рішення щодо основного банку-андеррайтера може бути прийняте вже до кінця 2025 року, пише УНН.
Деталі
Зв’язки Маска з Morgan Stanley тривають понад 15 років. Саме цей банк допомагав виводити Tesla на IPO у 2010 році та керував фінансуванням угоди з придбання Twitter (нині X) у 2022-му. Така історія успішних спільних проєктів робить Morgan Stanley найбільш імовірним кандидатом на посаду "провідного лівого" андеррайтера – головного організатора процесу розміщення акцій.
Найбільше IPO в історії?
SpaceX зараз оцінюють у приголомшливі 800 мільярдів доларів, а за деякими прогнозами, після виходу на біржу капіталізація компанії може сягнути 1,5 трильйона доларів. Це зробить розміщення акцій SpaceX найбільшим у світовій історії, випередивши навіть рекорд нафтового гіганта Saudi Aramco.
Проте експерти застерігають:
- Остаточне рішення залежить від стабільності економіки, і Маск може будь-якої миті відкласти плани.
- Складність процесу: IPO такої гігантської приватної компанії потребує безпрецедентної підготовки та участі цілого синдикату банків.
Очікується, що вихід на публічний ринок відбудеться у 2026 році. Ці гроші потрібні SpaceX для фінансування амбітних проєктів, зокрема розбудови мережі орбітальних центрів обробки даних та колонізації Марса.
