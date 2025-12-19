$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 18811 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 18096 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 32786 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 26209 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 16491 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17625 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13575 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 26457 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11469 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Банк Morgan Stanley став фаворитом для проведення історичного IPO SpaceX завдяки зв'язкам з Маском

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Morgan Stanley є головним претендентом на роль провідного андеррайтера IPO SpaceX завдяки давнім зв'язкам з Ілоном Маском. Очікується, що розміщення акцій SpaceX у 2026 році стане найбільшим в історії, перевищивши 1,5 трильйона доларів капіталізації.

Банк Morgan Stanley став фаворитом для проведення історичного IPO SpaceX завдяки зв'язкам з Маском

Банк Morgan Stanley став головним претендентом на провідну роль у майбутньому виході SpaceX на біржу. Хоча офіційний відбір ще триває, давня співпраця банку з Ілоном Маском дає йому суттєву перевагу над конкурентами, такими як Goldman Sachs та JPMorgan. За даними джерел Reuters, рішення щодо основного банку-андеррайтера може бути прийняте вже до кінця 2025 року, пише УНН.

Деталі

Зв’язки Маска з Morgan Stanley тривають понад 15 років. Саме цей банк допомагав виводити Tesla на IPO у 2010 році та керував фінансуванням угоди з придбання Twitter (нині X) у 2022-му. Така історія успішних спільних проєктів робить Morgan Stanley найбільш імовірним кандидатом на посаду "провідного лівого" андеррайтера – головного організатора процесу розміщення акцій.

Найбільше IPO в історії?

SpaceX зараз оцінюють у приголомшливі 800 мільярдів доларів, а за деякими прогнозами, після виходу на біржу капіталізація компанії може сягнути 1,5 трильйона доларів. Це зробить розміщення акцій SpaceX найбільшим у світовій історії, випередивши навіть рекорд нафтового гіганта Saudi Aramco.

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15.12.25, 21:51 • 7583 перегляди

Проте експерти застерігають:

  • Остаточне рішення залежить від стабільності економіки, і Маск може будь-якої миті відкласти плани.
    • Складність процесу: IPO такої гігантської приватної компанії потребує безпрецедентної підготовки та участі цілого синдикату банків.

      Очікується, що вихід на публічний ринок відбудеться у 2026 році. Ці гроші потрібні SpaceX для фінансування амбітних проєктів, зокрема розбудови мережі орбітальних центрів обробки даних та колонізації Марса.

      SpaceX планує залучити інвестиції, оцінка компанії може сягнути $800 мільярдів05.12.25, 21:53 • 5460 переглядiв

      Степан Гафтко

      ЕкономікаТехнології
      Tesla Inc
      JPMorgan Chase
      SpaceX
      Reuters
      Forbes